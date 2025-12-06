SIR: उत्तराखंड के सीएम धामी का एसआईआर पर बड़ा ऐलान, कहा- 'बिगड़ने नहीं देंगे डेमोग्राफिक संतुलन'

जागरण संवाददाता, बागेश्वर । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में शीघ्र ही एसआइआर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनसांख्यिकीय संरचना को किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। राशन कार्ड, आधार कार्ड तथा स्थायी निवास प्रमाणपत्रों की गहन जांच की जा रही है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी अथवा फर्जीवाड़े की गुंजाइश न रहे।

मुख्यमंत्री भाजपा कार्यालय मंडलसेरा में संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की जनता आज भाजपा को सेवा, विकास तथा भरोसे के प्रतीक के रूप में देखती है। जहां-जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां भाजपा व एनडीए सरकारें बन रही हैं, क्योंकि जनता अब काम को देखकर वोट कर रही है।

कहा कि भाजपा का मूल विचार पद नहीं, सेवा है। जन-समस्याओं को समझकर उन पर प्रभावी कार्य करना तथा केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाना प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। उत्तराखंड के लिए दो एम्स स्थापित होना बड़ी उपलब्धि है। ऋषिकेश के बाद किच्छा में एम्स की स्थापना से स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार आएगा। कहा कि सरकार तथा संगठन मिलकर राज्य को विकास की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां गिनाईं सीएम ने कहा कि यूसीसी नकल विरोधी कानून, 27 हजार युवाओं को रोजगार, एक लाख करोड़ के उद्योगों का निवेश-राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, एप्पल–कीवी मिशन, प्रधानमंत्री मोदी का 16 बार उत्तराखंड आगमन, नीति आयोग में पहला स्थान, राष्ट्रीय स्तर पर विकास योजनाओं में दूसरा स्थान, खेलों के लिए स्पोर्ट्स लिगेसी प्लान तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की राज्य के वैश्विक ब्रांडिंग के कारण पर्यटन क्षेत्र में करोड़ों का लाभ प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटरनेट मीडिया आज एक बड़ी चुनौती बन गया है। फर्जी प्रचार तथा नकारात्मकता से दूर रहकर तथ्यपूर्ण जानकारी जनता तक पहुंचाना जरूरी है। बड़े-बुजुर्ग कार्यकर्ताओं का सम्मान करना भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी है।

जिले की समस्याओं के समाधान की मांग विधायक पार्वती दास ने जिले की प्रमुख समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए उनके शीघ्र समाधान की मांग रखी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गति धीमी है, इसमें तेजी लाना जरूरी है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास के लिए जो निर्णय लिए हैं, उनकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। यह निर्णय आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए मिसाल बनेंगे।