SIR in Prayagraj : अंतिम तिथि का न करें इंतजार, तत्काल जमा करें फार्म, वरना कट जाएगा नाम तो झेलनी होगी परेशानी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। SIR in Prayagraj मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) अभियान में अंतिम तिथि 11 दिसंबर का कत्तई इंतजार न करें। तत्काल फार्म जमा करें वरना 16 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में नाम कट जाएगा। फार्म न जमा करने वाले होंगे एएसडी श्रेणी के रिफ्यूजल कालम में आ जाएंगे जिसके बाद सूची से नाम कट जाएगा। जो लोग अभी फार्म नहीं जमा किए हैं, वे शनिवार, रविवार तक किसी भी हाल में फार्म जमा कर दें। अंतिम दिनों में सर्वर डाउन अथवा कोई अन्य तकनीकी समस्या आ गई तो परेशानी में पड़ जाएंगे।

खास-बातें -98 प्रतिशत फार्म डिजिटाइज कर कोरांव विधानसभा क्षेत्र से जनपद में सबसे आगे

-95 प्रतिशत बारा और 92 प्रतिशत सोरांव विधानसभा क्षेत्र दूसरे तथा तीसरे नंबर पर

-1126 बूथों पर 100 फीसद पूरा हो चुका एसआइआर अभियान, सबसे ज्यादा कोरांव में

एसआइआर अभियान की अंतिम तिथि अब 11 नवंबर SIR in Prayagraj एसआइआर अभियान चार नवंबर से शुरू हुआ था। पहले इसकी अंतिम तिथि चार दिसंबर थी, जिसे निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर अब 11 दिसंबर कर दिया है। शुक्रवार तक लगभग 85.31 प्रतिशत गणना फार्म डिजिटाइज कर दिए गए। शुक्रवार को फार्म जमा करने के लिए महाभियान चलाया गया था। पूरे दिन में लगभग ढाई लाख फार्म डिजिटाइज किए गए। इस तरह से अब लगभग 16 प्रतिशत फार्म डिजिटाइज करने का कार्य शेष है।

फार्म डिजिटाइज करने में कोरांव सबसे आगे SIR in Prayagraj अभी कुछ दिन फार्म जमा करने में बचे हैं मगर जिला प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि इसके पहले ही फार्म जमा करा दिए जाएं। फार्म डिजिटाइज करने में विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो कोरांव सबसे आगे है। इस विधानसभा क्षेत्र में अब तक 98.24 प्रतिशत फार्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं।

1126 बूथों पर 100 फीसद एसआइआर अभियान पूरा SIR in Prayagraj इस कार्य में 95.54 प्रतिशत बारा व 92.65 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर सोरांव विधानसभा क्षेत्र क्रमश: दूसरे तथा तीसरे नंबर पर हैं। जिले के कुल 4713 बूथों में 1126 बूथों पर 100 फीसद एसआइआर अभियान पूरा हो चुका है। इन बूथों के बीएलओ को सम्मानित किया जा चुका है। वहीं अब तक के अभियान में एक लाख 58 हजार 748 मतदाता सूची में मृतक पाए गए हैं, जबकि तीन लाख 46 हजार 839 मतदाता पूर्ण रूप से स्थानांतरित (शिफ्टेड) हो चुके हैं।

लापता मतदाताओं की संख्या दो लाख से अधिक इसके अलावा 78296 मतदाता डुप्लीकेट हैं। लापता मतदाताओं की संख्या दो लाख 45 हजार 141 है, जो अब तक ट्रेस ही नहीं हो सके हैं। इस तरह से आठ लाख 39 हजार 816 मतदाताओं के नाम काट दिए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम मनीष कुमार वर्मा का कहना है कि जो लोग फार्म नही जमा कर रहे हैं, उनके बीएलओ तीन बार जाएंगे, फिर भी गणना प्रपत्र जमा करने से मना किया जाएगा तो ऐसे वोटर को रिफ्यूजल कालम में डालकर उनका नाम सूची से काट दिया जाएगा।

लगभग दो लाख लोग हैं जो फार्म नहीं जमा कर रहे शहर पश्चिमी, शहर दक्षिणी व शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में ऐसे लगभग दो लाख लोग हैं जो फार्म नहीं जमा कर रहे हैं। जिले में अभी तक लगभग 40 लाख फार्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं।

भ्रमित न हों, पंचायत चुनाव की अलग होगी सूची जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा है कि भ्रमित न हों, यह एसआइआर अभियान सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए है। पंचायत चुनाव की सूची अलग से तैयार होगी। इसलिए यह कत्तई न भ्रम पालें कि शहर की सूची में नाम हो जाएगा तो गांव की सूची से कट जाएगा। अभी शहर में रह रहे हैं और वहीं की सूची में नाम है तो रहने दीजिए। पंचायत चुनाव के लिए गांव की सूची अलग होगी।

उत्तरी में बड़ी संख्या में छात्रों के नाम भी थे सूची में शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा शिफ्टेड मतदाता मिले हैं। दरअसल, यहां पर काफी संख्या में छात्रों के नाम भी मतदाता सूची में थे, जिनके नाम उनके गृह जनपद की सूची में थे। अब एसआइआर अभियान में एक ही स्थान पर नाम रखने को कहा गया तो ऐसे छात्र शिफ्ट हो गए। उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा छात्र रहते हैं, इसीलिए यहां शिफ्टेड मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा 45 हजार 337 है।

कोरांव में 23,755 शिफ्टेड वोटर के नाम भी सूची में थे फाफामऊ में 28 हजार 826, सोरांव में 29 हार 412, फूलपुर में 29 हजार 344, प्रतापपुर में 24 हजार 109, हंडिया में 23 हजार 224, मेजा में 19 हजार 477, करछना में 24 हजार 261, इलाहाबाद पश्चिम में 29 हजार 513, इलाहाबाद दक्षिण में 43 हजार 440, बारा में 26 हजार 141 तथा कोरांव में 23 हजार 755 शिफ्टेड वोटर के नाम भी सूची में थे।