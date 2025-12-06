Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PM Awas Yojana : प्रयागराज के 22 हजार लोगों को इसी माह मिलेंगे 50,000 रुपये, पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थियों को सुविधा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:20 PM (IST)

    प्रयागराज में पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 63 हजार से अधिक गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा, जिसके लिए 22 हजार लाभार्थियों का सत्यापन हो चुका है। दि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रयागराज में पीएम आवास योजना 22 हजार लाभार्थियों को जल्द मिलेगी धनराशि

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। PM Awas Yojanaj पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 63 हजार से अधिक गरीब परिवार को लाभ मिलेगा। पीएम आवास शहरी के लिए अब तक 63 हजार से अधिक लोगों ने आनलाइन आवेदन किया है। इसमें से 22 हजार लोगों का सत्यापन जिला नगरीय विकास अभिकरण और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा किया जा चुका है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चयनित लाभार्थियों के खाते में आवास बनाने पहली किस्त 50 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाने का अनुमान है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गरीब परिवारों के लिए घर की सरकारी योजना 

    PM Awas Yojana शहर हो या गांव हर गरीब परिवार को रहने के लिए खुद का मकान हो इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन किया जा रहा है। लंबे समय से चली आ रही पीएम आवास योजना में बदलाव करते हुए पीएम आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत की गई है। फेज टू पीएम आवास योजना बदलाव किए जाने से बड़े पैमाने पर गरीब परिवार को आवास मिलेगा। शहरी क्षेत्र के 100 वार्डों में पीएम आवास के लिए अब तक 63 हजार से अधिक लोगों ने आवेदन किया है।

    2.50 लाख रुपये तीन किस्तों में लाभार्थी को मिलता है

    PM Awas Yojana डूडा की परियोजना अधिकारी प्रतिभा श्रीवास्तव ने बताया कि 22 हजार दस्तावेजों की जांच पूरी करके पात्रता सूची शासन को भेज दी गई है। चयनित लाभार्थियों के खाते में जल्द ही धनराशि आवंटित की जा सकती है। परियोजना अधिकारी ने बताया कि पीएम आवास बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये तीन किस्तों में लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। पहली किस्त 50 हजार, दूसरी किस्त एक लाख और तीसरी किस्त 50 हजार रुपये दी जाएगी।

    यह भी पढ़ें- इलाहाबाद संग्रहालय में टिकट के दाम में भारी छूट, सुविधा दिसंबर तक प्रत्येक शनिवार व रविवार को मिलेगी, कितनी मिलेगी छूट?

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज एयरपोर्ट से आज Indigo की एक भी उड़ान नहीं, मुंबई के लिए सिर्फ एक Akasa Air की ही फ्लाइट सुविधा