PM Awas Yojana : प्रयागराज के 22 हजार लोगों को इसी माह मिलेंगे 50,000 रुपये, पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थियों को सुविधा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। PM Awas Yojanaj पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 63 हजार से अधिक गरीब परिवार को लाभ मिलेगा। पीएम आवास शहरी के लिए अब तक 63 हजार से अधिक लोगों ने आनलाइन आवेदन किया है। इसमें से 22 हजार लोगों का सत्यापन जिला नगरीय विकास अभिकरण और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा किया जा चुका है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चयनित लाभार्थियों के खाते में आवास बनाने पहली किस्त 50 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाने का अनुमान है।

गरीब परिवारों के लिए घर की सरकारी योजना PM Awas Yojana शहर हो या गांव हर गरीब परिवार को रहने के लिए खुद का मकान हो इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन किया जा रहा है। लंबे समय से चली आ रही पीएम आवास योजना में बदलाव करते हुए पीएम आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत की गई है। फेज टू पीएम आवास योजना बदलाव किए जाने से बड़े पैमाने पर गरीब परिवार को आवास मिलेगा। शहरी क्षेत्र के 100 वार्डों में पीएम आवास के लिए अब तक 63 हजार से अधिक लोगों ने आवेदन किया है।