इलाहाबाद संग्रहालय में टिकट के दाम में भारी छूट, सुविधा दिसंबर तक प्रत्येक शनिवार व रविवार को मिलेगी, कितनी मिलेगी छूट?

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी के धरोहरों और प्राचीन भारतीय सभ्यता का इतिहास जानने की जिनमें ललक है, उनके लिए अच्छी खबर है। जी हां, सिविल लाइंस स्थित इलाहाबाद संग्रहालय में प्रवेश टिकट में सप्ताह के दो दिन भारी छूट लोगों को मिलेगी। ऐसी व्यवस्था की गई है।

सप्ताह में दो दिन 50 नहीं 20 रुपये शुल्क होगा इलाहाबाद संग्रहालय आने वाले लोगों के लिए वीकेंड यानी शनिवार और रविवार का दिन खास हो सकता है। इन दोनों दिनों में यहां वयस्कों के लिए प्रवेश टिकट शुल्क 50 रुपये के बजाय 20 रुपये ही लगेगा। यह सुविधा आज से ही लागू कर दी गई है, जो इस माह यानी दिसंबर के अंत तक रहेगी।

संग्रहालय की प्रभारी निदेशक हैं मंडलायुक्त मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने पिछले दिनों संग्रहालय के प्रवेश टिकट की दर में कमी करने का निर्देश दिया था। इलाहाबाद संग्रहालय की प्रभारी निदेशक के तौर पर उन्होंने माघ मेला 2026 के दृष्टिगत वयस्कों के लिए टिकट दर 50 रुपये के बजाय 20 रुपये कर दिया है। टिकट की दर में यह कमी केवल सप्ताहांत में छह व सात दिसंबर, 13-14 दिसंबर, 20-21 दिसंबर, 27-28 दिसंबर (शनिवार और रविवार) को लागू रहेगी।

आयु वर्ग के आधार पर कितना है प्रवेश टिकट इलाहाबाद संग्रहालय में टिकट दर वर्तमान में वयस्कों के लिए 50 रुपये, 18 वर्ष या इससे कम उम्र के बच्चों के लिए 20 रुपये, विदेशी पर्यटक के लिए 500 और उनके बच्चों के लिए 200 रुपये है। मंडलायुक्त ने टिकट की दर में कमी के अलावा यह भी निर्देश दिया है कि हेरिटेज वॉक, सप्ताहांत में सांस्कृतिक कार्यक्रम, पब्लिक कैंटीन की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित की जाए।