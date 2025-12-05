Language
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आएंगे प्रयागराज, हाई कोर्ट के अधिवक्ता के वैवाहिक समारोह में शामिल होंगे

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:04 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज आ रहे हैं। वे हाई कोर्ट के अधिवक्ता विनायक मित्तल के विवाह समारोह में सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत ...और पढ़ें

    प्रयागराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल शनिवार को प्रयागराज दौरा प्रस्तावित है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शनिवार को प्रयागराज में कार्यक्रम प्रस्तावित है। वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पंकज मित्तल के बेटे हाई कोर्ट के अधिवक्ता विनायक मित्तल के वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं।

    माघ मेला की तैयारियों की सीएम कर सकते हैं समीक्षा 

    जानकारी के अनुसार शनिवार दाेपहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक घंटे का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रयागराज आगमन के दौरान वह माघ मेला की तैयारियों की समीक्षा भी कर सकते हैं। बता दें कि माघ मेले का एक माह का आयोजन जनवरी में शुरू होगा। 

    तैयारियों में जुटे अधिकारी 

    इधर मुख्यमंत्री योगी के आगमन की जानकारी होने के बाद ज़िला प्रशासन और पुलिस के साथ ही अन्य विभाग के अधिकारी अधिक सक्रिय हो गए हैं, वह तैयारियों में जुट गए हैं। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के लिए लखनऊ से टीम भी आ गई है।

