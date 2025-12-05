इंडिगो एयरलाइंस की क्रू संकट ने रोकी प्रयागराज-दिल्ली की उड़ान, बाकी फ्लाइट्स घंटों लेट, एयरपोर्ट पर यात्री परेशान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शुक्रवार सुबह एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों को मायूसी हुई, जब उन्हें पता चला कि दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद हो गई है। पता चला कि इसकी वजह पिछले तीन दिनों से इंडिगो एयरलाइंस में क्रू मेंबर्स की भारी कमी रही। यह समस्या आज दूसरे दिन भी यात्रियों पर भारी पड़ी और पूरे दिन का शेड्यूल गड़बड़ा गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एयरपोर्ट पर सुबह का नजारा कुछ ऐसा था लोग काउंटर पर लाइन लगाए बार-बार पूछ रहे थे, “सर, फ्लाइट कब आएगी?” जवाब मिलता, “दो बजे के बाद देखिए।” मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर समेत लगभग हर फ्लाइट का यही हाल रहा। जो सुबह 10-11 बजे आनी थी, वह दोपहर दो बजे के बाद किसी तरह पहुंचने की उम्मीद है।

दिल्ली की फ्लाइट कैंसिल, यात्री भटकते रहे सबसे ज्यादा परेशानी दिल्ली के यात्रियों को हुई। दोपहर 2:33 बजे वाली इंडिगो फ्लाइट को सीधे कैंसिल कर दिया गया। लोग हाथ में टिकट थामे इधर-उधर भटकते दिखे। कोई महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना था, कोई परिवार से मिलने की चाहत थी, सबकी प्लानिंग पर पानी फिर गया।

एयरलाइंस वालों ने खड़े किए हाथ एलाइंस एयर की सुबह 9:40 बजे वाली दिल्ली की फ्लाइट भी नहीं आई। इससे प्रयागराज से बिलासपुर जाने वाली 10:05 बजे की फ्लाइट भी खड़ी रही। यात्री परेशान हुए और एयरलाइन वाले हाथ खड़े कर दिए। इंडिगो की भुवनेश्वर फ्लाइट, जो सुबह 11 बजे आनी थी, अब दोपहर दो बजे बाद कभी भी आ सकती है। हैदराबाद वाली फ्लाइट 12:45 की जगह दो बजे बाद आएगी और शाम चार बजे के बाद ही वापस उड़ेगी। बेंगलुरु की फ्लाइट भी सुबह 10:44 बजे नहीं पहुंची, उसका भी यही हाल रहा।

प्रयागराज एयरपोर्ट से छह शहरों के लिए सीधी उड़ानें प्रयागराज एयरपोर्ट से इस वक्त सिर्फ छह शहरों के लिए ही सीधी उड़ानें हैं। इनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर और बिलासपुर। हालांकि शुक्रवार यानी आज इनमें से ज्यादातर फ्लाइट्स या तो लेट हैं या कैंसिल। यात्रियों में गुस्सा भी था और मजबूरी भी थी। उनका कहना था कि “ ट्रेनें फुल, अब फ्लाइट भी नहीं। कैसे जाएं?” आज पूरा दिन प्रयागराज एयरपोर्ट पर बस यही सवाल गूंजता रहा – “फ्लाइट कब आएगी?” और जवाब था – “दो बजे के बाद।”