    Roadways Conductor Recruitment : बस कंडक्टर बनने का महिलाओं को सुनहरा अवसर, प्रयागराज में लगेगा भर्ती मेला

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:08 PM (IST)

    Roadways Conductor Recruitment  प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम बसों के लिए भर्ती मेला आयोजित कर रहा है। 10 दिसंबर को प्रयाग डिपो में होने ...और पढ़ें

    Roadways Conductor Recruitment प्रयागराज में महिला बस परिचालकों की भर्ती 10 दिसंबर को होगी, आनलाइन व आफलाइन आवेदन की सुविधा रहेगी।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Roadways Conductor Recruitment उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम प्रयागराज परिक्षेत्र से चलने वाली बसों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रहा है। इसके लिए 10 दिसंबर को प्रयाग डिपो कार्यशाला राजापुर में मेले का आयोजन किया गया है। भर्ती में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी, स्काउट गाइड, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से प्रशिक्षित महिलाओं को आवेदन करने का मौका दिया गया है। इसके अलावा एनसीसी, एनएसएस की हुई महिला भी परिचालक बनने के लिए पात्र होंगी।

    रोडवेज की साधारण व एसी बसों में मिलेगी नियुक्ति

    Roadways Conductor Recruitment रोडवेज की साधारण व एसी बसों में इन्हें नियुक्ति मिलेंगी। 12वीं पास और ट्रिपल सी प्रमाण पत्र धारी 18 से 40 साल की महिलाएं इसके लिए पात्र हो सकेंगी। आनलाइन और आफलाइन दोनों तरह से आवेदन हो सकेंगे। चयनित महिला परिचालकों को 2.02 रुपये प्रति किलोमीटर के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

    प्रतिमाह 22 दिन ड्यूटी, 5 हजार किमी पूरा करने पर इंसेंटिव भी

    Roadways Conductor Recruitment प्रतिमाह 22 दिन ड्यूटी व पांच हजार किमी का मानक पूरे करने वाली महिलाओं को तीन हजार रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा फ्री यात्रा पास व रात्रि भत्ता भी उन्हें मिलेगा। चार वर्ष तक नौकरी करने वाली महिलाओं को उत्कृष्ट और उत्तम प्रोत्साहन योजना का भी लाभ दिया जाएगा।

    आनलाइन भी करें आवेदन 

    Roadways Conductor Recruitment यूपीएसआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार का कहना है कि महिला अभ्यर्थियों को सीधे अनुबंध पत्र के आधार पर संविदा परिचालक के रूप में नौकरी दी जाएगी।अभ्यर्थी निगम की वेबसाइट www.upsrtc.com पर आनलाइन कर सकते हैं। आफलाइन फार्म प्रयाग डिपो कार्यशाला राजापुर में जमा होंगे। 

    मेला भर्ती की प्रमुख जानकारी

    पद का नाम - परिचालक

    आवेदन- केवल महिलाओं के लिए

    शैक्षिक योग्यता - 12वीं पास

    आयु - 18 से 40 वर्ष तक

    मेला तिथि - 10 दिसंबर

    स्थान-प्रयाग डिपो कार्यशाला राजापुर

    मानदेय - 2.02 रुपये प्रति किलोमीटर के अनुसार