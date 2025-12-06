प्रयागराज एयरपोर्ट से आज Indigo की एक भी उड़ान नहीं, मुंबई के लिए सिर्फ एक Akasa Air की ही फ्लाइट सुविधा

जागरण संवाददाता प्रयागराज। पिछले तीन दिनों से देशभर में इंडिगो एयरलाइंस के क्रू सदस्यों की कमी से जो हाहाकार मचा है, उसकी मार प्रयागराज एयरपोर्ट पर भी साफ दिख रही है। कई यात्री टिकट हाथ में लिए घंटों इंतज़ार करते रहे, तो कई लाेगों की फ्लाइट अचानक रद हो गई। कुछ विमान तो 5-6 घंटे की देरी से आए।

प्रयागराज से हवाई यात्रा को सबसे मुश्किल भरा दिन नतीजा यह हुआ कि शीतकालीन समय-सारिणी लागू होने के बाद से शनिवार का दिन प्रयागराज से हवाई यात्रा के लिए सबसे मुश्किल हो गया है।आज प्रयागराज एयरपोर्ट से इंडिगो की एक भी नियमित उड़ान नहीं है। पूरा दिन सिर्फ एक ही फ्लाइट दिख रही है, वह है अकासा एयर की मुंबई जाने वाली उड़ान। वह भी दोपहर बाद करीब 4.30 बजे उड़ेगी। यानी जो यात्री दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या किसी और शहर जाना चाहते थे, उनके लिए आज कोई विकल्प नहीं बचा।

शाम को दिल्ली से प्रयागराज को फ्लाइट हालांकि शाम के लिए राहत की खबर है। एलायंस एयर दिल्ली से प्रयागराज के लिए शाम 7 बजे एक विशेष उड़ान चलाने जा रही है। एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि इस फ्लाइट के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा, ग्राउंड हैंडलिंग से लेकर रनवे तक सब कुछ दुरुस्त है। बस विमान के आने का इंतजार है।

क्या कहते हैं एयरपोर्ट के अधिकारी? प्रयागराज एयरपोर्ट के अधिकारियों का कहना है कि वे पूरी तरह तैयार हैं। अब फैसला एयर लाइंस कंपनियों के हाथ में है कि वे कितनी विशेष उड़ानें चलाएं या नियमित फ्लाइटों की संख्या बढ़ाएं। अभी तक तो शनिवार का दिन प्रयागराज से बाहर निकलने वालों के लिए लगभग बंद सा हो गया है। सिर्फ मुंबई की एक फ्लाइट और दिल्ली से आने वाली शाम की विशेष फ्लाइट ही सहारा बनी हुई है।

यात्रियों के प्लान पर फिरा पानी यात्री परेशान हैं। कोई आवश्यक कार्य से दिल्ली जाना चाहता था, कोई बिज़नेस मीटिंग के लिए मुंबई से लौटना था, तो किसी को परिवार से मिलने बेंगलुरु जाना था। सबके प्लान पर पानी फिर गया। टिकट कैंसिल कराने की लाइन लगी है, तो कुछ लोग बस या ट्रेन का सहारा लेने की सोच रहे हैं।

क्रू समस्या दूर होने पर फ्लाइट सेवा नियमित होगी एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया, हम लगातार एयर लाइंस से बात कर रहे हैं। जैसे ही क्रू की समस्या दूर होगी, फ्लाइटें फिर से नियमित हो जाएंगी। तब तक यात्रियों से धैर्य रखने की अपील है। फिलहाल प्रयागराज के आसमान में शनिवार को सिर्फ दो विमानों की आवाजाही दिखेगी।