    प्रयागराज के लोगों के लिए राहत की खबर, 12 दिन बाद AQI 250 के नीचे, प्रदूषण स्तर में आई गिरावट

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:54 PM (IST)

    प्रयागराज के लोगों को 12 दिनों बाद प्रदूषण से राहत मिली। वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 से नीचे आया। सबसे प्रदूषित सिविल लाइंस क्षेत्र में भी सुधार दिखा। म ...और पढ़ें

    प्रयागराज में काफी दिनों के बाद प्रदूषण से राहत मिली है, एक्यूआइ का स्तर ठीक हुआ। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पिछले 12 दिनों से खराब हवा की मार झेल रहे प्रयागराज के लोगों के लिए गुरुवार राहत भरा रहा। लगातार 300 से 450 के बीच दर्ज हो रहे एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) में उल्लेखनीय गिरावट आई और पूरे दिन यह 250 के नीचे बना रहा। विशेष रूप से सिविल लाइंस क्षेत्र, जो लगातार सबसे प्रदूषित जोन रहा था, वहां भी हवा की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया।

    बुधवार देर रात से ही प्रयागराज की हवा में अचानक सुधार आने लगा। गुरुवार की सुबह यह 250 दर्ज किया गया। इसके बाद पूरे दिन यह 100 से 220 के बीच ही रहा। हालांकि देर रात यह फिर 246 पहुंच गया पर पिछले दिनों की तरह एक्यूआइ का स्तर 400 पार नहीं गया। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि हवा की गति में मामूली बढ़ोतरी, आद्र्रता में बदलाव और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण प्रदूषण के कणों का घनत्व कम हुआ है।

    शुक्रवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। गुरुवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस था। न्यूनतम आद्र्रता 55 प्रतिशत रहने के चलते हवा की गुणवत्ता सुधरने में मदद मिली।

    मौसम विज्ञानियों का पूर्वानुमान है कि नौ दिसंबर से ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तापमान में गिरावट के साथ हवा की गुणवत्ता में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण में यह अस्थायी सुधार लोगों को राहत जरूर दे रहा है पर आगे ठंड में वृद्धि हुई तो प्रदूषण एक बार फिर सिर उठाएगा।  

    वायु गुणवत्ता सूचकांक

    सिविल लाइंस: 250

    एमएनएनआइटी : 180

    झूंसी : 120

    एडीए कालोनी 190