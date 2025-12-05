RRB Assistant Loco Pilot Recruitment : आवेदन की स्थिति आज रात से देख सकेंगे अभ्यर्थी, इस वेबसाइट पर आपको करना होगा यह...
RRB Assistant Loco Pilot Recruitment रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) प्रयागराज ने सहायक लोको पायलट (एएलपी) भर्ती के लिए जांच प्रक्रिया पूरी कर ली है। उम्मीदवा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। RRB Assistant Loco Pilot Recruitment रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) प्रयागराज ने सहायक लोको पायलट (एएलपी) भर्ती के तहत स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने गुरुवार देर रात एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर बताया कि अब सभी अभ्यर्थी अपनी आवेदन स्थिति देख सकते हैं।
तीन श्रेणियों में विभाजित हैं आवेदक
RRB Assistant Loco Pilot Recruitment आवेदकों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है- प्रोविजनली स्वीकार, कंडीशनली स्वीकार और रिजेक्टेड। रिजेक्ट हुए अभ्यर्थियों को अस्वीकृति के स्पष्ट कारण भी बताए गए हैं। स्थिति देखने के लिए कैंडिडेट्स को आधिकारिक वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लाग-इन करना होगा।
सभी की उम्मीदवारी अस्थायी
RRB Assistant Loco Pilot Recruitment रेलवे ने सभी अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर भी एसएमएस एवं ईमेल के जरिए स्थिति की सूचना भेजना शुरू कर दिया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पूरी तरह अस्थायी है और भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में दस्तावेजों में कमी या गड़बड़ी पाए जाने पर उम्मीदवारी रद की जा सकती है।
कुल 9,970 पद, प्रयागराज में 588 पद
RRB Assistant Loco Pilot Recruitment अगले महीने इस भर्ती की सीबीटी परीक्षा कराए जाने की योजना है। इस भर्ती में कुल 9,970 पद हैं, और प्रयागराज (उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत) में इसके लिए 588 पद उपलब्ध हैं।
