दिल्ली में धमाके के बाद कुमाऊं आइजी ने जिलों के कप्तानों को चेकिंग के दिए निर्देश, संदिग्धों पर रखी जा रही नजर
दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके के बाद पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। कुमाऊं आइजी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे, बस स्टेशनों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस सड़कों पर खड़े लावारिस वाहनों की भी जांच कर रही है। जिले में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, नैनीताल: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके के बाद पुलिस की ओर से अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कुमाऊं आईजी ने जिलों के कप्तानों को बॉर्डर क्षेत्रों में चेकिंग अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं।
आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली धमाके के बाद मंडल पुलिस अलर्ट मोड पर है। सभी जिलों को इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे जनपदों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
बॉर्डर क्षेत्र से चेकिंग अभियान में आवश्यक दस्तावेजों को जांचने के बाद ही बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश देने को कहा गया है। साथ ही रेलवे और बस स्टेशनों पर चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रहीं है। बताया कि सड़कों के किनारे लंबे समय से पार्क वाहनों को हटाने के साथ ही उनके स्वामियों का पता लगाकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि अब तक कोई संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आयी है।
भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में शुरू किया अभियान
दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस ने जिले में रेड अलर्ट घोषित किया है। एसएसपी मंजू नाथ टीसी ने बताया कि अंतर जनपदीय क्षेत्रों से लगे थाने और चौकियों में सभी बैरियरों पर हर वाहन को चैक किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड और पुलिस की टीमें रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बड़े मॉल और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में चेकिंग कर रही है।
