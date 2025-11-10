दिल्ली में धमाके के बाद कुमाऊं आइजी ने जिलों के कप्तानों को चेकिंग के दिए निर्देश, संदिग्धों पर रखी जा रही नजर

जागरण संवाददाता, नैनीताल: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके के बाद पुलिस की ओर से अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कुमाऊं आईजी ने जिलों के कप्तानों को बॉर्डर क्षेत्रों में चेकिंग अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली धमाके के बाद मंडल पुलिस अलर्ट मोड पर है। सभी जिलों को इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे जनपदों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

बॉर्डर क्षेत्र से चेकिंग अभियान में आवश्यक दस्तावेजों को जांचने के बाद ही बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश देने को कहा गया है। साथ ही रेलवे और बस स्टेशनों पर चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रहीं है। बताया कि सड़कों के किनारे लंबे समय से पार्क वाहनों को हटाने के साथ ही उनके स्वामियों का पता लगाकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि अब तक कोई संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आयी है।