दिल्ली धमाके के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट, बॉर्डर पर गाड़ियों की तलाशी; गाइडलाइन जारी

जागरण संवाददाता, पंचकूला। दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट के बाद हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया है। नायब सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दिल्ली के साथ लगते जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के आदेश जारी किए गए हैं। भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक स्थानों और ऐतिहासिक स्थलों पर भी विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

नायब सरकार की तरफ से जनहित में गाइड लाइन जारी की गई है। किसी भी गलत अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील की है। कोई भी आपत्तिजनक सामान दिखने या आपातकालीन स्थिति में डायल 112 पर तुरंत सूचना दें।