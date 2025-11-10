दिल्ली धमाके के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट, बॉर्डर पर गाड़ियों की तलाशी; गाइडलाइन जारी
दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट के बाद हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली से सटे जिलों में विशेष सावधानी बरतने के आदेश दिए गए हैं। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी ने लोगों से शांत रहने और संदिग्ध वस्तुओं की सूचना देने का आग्रह किया है।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट के बाद हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया है। नायब सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दिल्ली के साथ लगते जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के आदेश जारी किए गए हैं। भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक स्थानों और ऐतिहासिक स्थलों पर भी विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
नायब सरकार की तरफ से जनहित में गाइड लाइन जारी की गई है। किसी भी गलत अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील की है। कोई भी आपत्तिजनक सामान दिखने या आपातकालीन स्थिति में डायल 112 पर तुरंत सूचना दें।
डीजीपी ने दिए तलाशी के निर्देश
हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि दिल्ली घटना के बाद हरियाणा को अलर्ट कर दिया गया है। लोगों से अनुरोध है कि शांत रहें। कोई संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु दिखे तो डायल 112 पर सूचित करें। सारे पुलिस अधिकारी अपने-अपने इलाके में हैं।
इंटर-स्टेट बॉर्डर पर व्हीकल चेकिंग की जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्किंग एरिया, होटल-धर्मशाला की भी चेकिंग की जा रही है। एनसीआर जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
हरियाणा राज्य भर में #दिल्ली घटना के मद्देनजर #हाई_अलर्ट।— OP Singh, DGP, Haryana (@opsinghips) November 10, 2025
लोगों से अनुरोध है कि शांत रहें।
कोई संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु दिखे तो ☎️ 112 पर सूचित करें।
सारे #पुलिस अधिकारी अपने-अपने इलाके में हैं।
इंटर-स्टेट बॉर्डर पर व्हीकल चेकिंग की जा रही है।
पब्लिक…
