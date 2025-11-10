Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली धमाके के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट, बॉर्डर पर गाड़ियों की तलाशी; गाइडलाइन जारी

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:20 PM (IST)

    दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट के बाद हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली से सटे जिलों में विशेष सावधानी बरतने के आदेश दिए गए हैं। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी ने लोगों से शांत रहने और संदिग्ध वस्तुओं की सूचना देने का आग्रह किया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली धमाके के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट के बाद हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया है। नायब सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दिल्ली के साथ लगते जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के आदेश जारी किए गए हैं। भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक स्थानों और ऐतिहासिक स्थलों पर भी विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नायब सरकार की तरफ से जनहित में गाइड लाइन जारी की गई है। किसी भी गलत अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील की है। कोई भी आपत्तिजनक सामान दिखने या आपातकालीन स्थिति में डायल 112 पर तुरंत सूचना दें।

    डीजीपी ने दिए तलाशी के निर्देश

    हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि दिल्ली घटना के बाद हरियाणा को अलर्ट कर दिया गया है। लोगों से अनुरोध है कि शांत रहें। कोई संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु दिखे तो डायल 112 पर सूचित करें। सारे पुलिस अधिकारी अपने-अपने इलाके में हैं।

    इंटर-स्टेट बॉर्डर पर व्हीकल चेकिंग की जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्किंग एरिया, होटल-धर्मशाला की भी चेकिंग की जा रही है। एनसीआर जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है।