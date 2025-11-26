Language
    क्‍या आपने भी दिया है DElEd का एग्‍जाम? तो कर लें अपने उत्तरों का मिलान, यहां जारी हुई आंसर की

    By Trilok Rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 02:00 PM (IST)

    उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आयोजित द्विवर्षीय डीएलएड प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हो गई है। 22 नवंबर को हुई परीक्षा में 34217 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने वेबसाइट पर उत्तर कुंजी अपलोड कर दी है। उत्तर कुंजी पर आपत्ति होने पर 4 दिसंबर तक मेल से भेज सकते हैं।

    डीएलएड के अभ्यर्थी कर लें अपने उत्तरों का मिलान. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, रामनगर। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए इसी सप्ताह उत्तराखंड में हुई द्विवर्षीय डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमैंटरी एजूकेशन) प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हो गई है।

    उत्तर कुंजी से अपने सवालों का मिलान कर अभ्यर्थी अपनी परिणाम की स्थिति देख सकते हैं। 22 नवंबर को उत्तराखंड के 29 शहरों के 154 केंद्रों में परीक्षा हुई थी। जिसमें 40751 अभ्यर्थियों में से 34217 ने परीक्षा दी थी।

    उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद कार्यालय रामनगर की ओर से प्रश्नपत्र के चारों सेट की उत्तर कुंजी विभागीय वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.यूबीएसई.यूके.जीओवी.इन के विभागीय परीक्षा कार्नर एवं डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.यूके.डीएलएड.काम पर अपलोड कर दी गई है।

    परिषद के सचिव विनोद कुमार सिमल्टी ने बताया कि उत्तर कुंजी विभागीय वेबसाइट में अपलोड की गई है। अभ्यर्थी इसे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी में दिए गए किसी भी प्रश्नों के उत्तर पर कोई आपत्ति हो तो वे निर्धारित प्रारूप में संदर्भित साहित्य के पुष्ट प्रमाणों के साथ प्रत्यावेदन चार दिसबंर तक परिषद के कार्यालय को मेल से भेज सकते हैं। एक से अधिक प्रश्नों के उत्तरों पर आपत्ति होने पर प्रत्येक के लिए अलग-अलग प्रपत्र पर आपत्ति देनी होगी। अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों को परिषद कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

