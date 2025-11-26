उत्तर कुंजी से अपने सवालों का मिलान कर अभ्यर्थी अपनी परिणाम की स्थिति देख सकते हैं। 22 नवंबर को उत्तराखंड के 29 शहरों के 154 केंद्रों में परीक्षा हुई थी। जिसमें 40751 अभ्यर्थियों में से 34217 ने परीक्षा दी थी।

जागरण संवाददाता, रामनगर। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए इसी सप्ताह उत्तराखंड में हुई द्विवर्षीय डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमैंटरी एजूकेशन) प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हो गई है।

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद कार्यालय रामनगर की ओर से प्रश्नपत्र के चारों सेट की उत्तर कुंजी विभागीय वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.यूबीएसई.यूके.जीओवी.इन के विभागीय परीक्षा कार्नर एवं डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.यूके.डीएलएड.काम पर अपलोड कर दी गई है।

परिषद के सचिव विनोद कुमार सिमल्टी ने बताया कि उत्तर कुंजी विभागीय वेबसाइट में अपलोड की गई है। अभ्यर्थी इसे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी में दिए गए किसी भी प्रश्नों के उत्तर पर कोई आपत्ति हो तो वे निर्धारित प्रारूप में संदर्भित साहित्य के पुष्ट प्रमाणों के साथ प्रत्यावेदन चार दिसबंर तक परिषद के कार्यालय को मेल से भेज सकते हैं। एक से अधिक प्रश्नों के उत्तरों पर आपत्ति होने पर प्रत्येक के लिए अलग-अलग प्रपत्र पर आपत्ति देनी होगी। अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों को परिषद कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा।