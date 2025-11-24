UP DElEd Admission 2025: यूपी डीएलएड एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, डेट वाइज चेक करें पूरा शेड्यूल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। टीचर बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से उत्तर प्रदेश के संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड- द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 24 नवंबर से स्टार्ट कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी डीएलएड में एडमिशन के लिए ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट updeled.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 15 दिसंबर 2025 निर्धारित है।

एडमिशन के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट 24 नवंबर 2025 पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 एप्लीकेशन फीस जमा करने की लास्ट डेट 16 दिसंबर 2025 स्टेट रैंक जारी होने की तिथि 23 दिसंबर 2025

पात्रता एवं मापदंड

यूपी डीएलएड (पूर्व में बीटीसी) एडमिशन के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है। एससी, एसटी वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को स्नातक 45 प्रतिशत अंकों के साथ पास होना चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऊपरी उम्र में आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी ध्यान रखें की आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

एप्लीकेशन प्रॉसेस

यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए छात्र घर बैठे ही फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स यहां दी जा रही हैं।

यूपी डीएलएड एडमिशन 2025 फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट updeled.gov.inपर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको U.P.D.El.Ed. Registration पर क्लिक करें।

अब मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।

इसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरें और आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें।

अंत में उम्मीदवार निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें और पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

एप्लीकेशन फीस

यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के लिए आवेदन करने पर जनरल एवं ओबीसी वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 700 रुपये का शुल्क जमा करना होगा वहीं एससी, एसटी वर्ग को 500 रुपये का भुगतान करना होगा। पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थियों को शुल्क के रूप में 200 रुपये जमा करना होगा। आवेदन शुल्क के भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI आदि माध्यम से किया जा सकता है।