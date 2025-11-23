UP Police Constable Vacancy 2025: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन जल्द, नोटिफिकेशन uppbpb.gov.in पर होगा जारी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती (UP Police Bharti 2025) के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की ओर से कुछ दिन पहले जारी किये गए कैलेंडर के मुताबिक 22 हजार से अधिक पदों के लिए आवेदन नवंबर से स्टार्ट होने थे। ऐसे में कॉन्स्टेबल भर्ती की तैयारियों में लगे युवा अपनी तैयारियों को तेज कर दें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यूपी पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए शैक्षिक योग्यता यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस भर्ती के लिए किसी भी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे।

आयु सीमा अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु पुरुष अभ्यर्थियों की 22 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों की 25 वर्ष से ज्यादा न हो। राज्य के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमनुसार छूट दी जाएगी।