    UP Police Constable Vacancy 2025: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन जल्द, नोटिफिकेशन uppbpb.gov.in पर होगा जारी

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 12:47 PM (IST)

    UPPRPB की ओर से जारी कैलेंडर के मुताबिक UP Police Constable Recruitment 2025 के लिए नोटिफिकेशन नवंबर में जारी किया जाना था। ऐसे में उम्मीद है कि विभाग की ओर से कभी भी अधिसूचना जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। इस भर्ती के जरिये कुल 22605 पदों पर नियुक्तियां होंगी।

    UP Police Constable Recruitment 2025 के लिए नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती (UP Police Bharti 2025) के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की ओर से कुछ दिन पहले जारी किये गए कैलेंडर के मुताबिक 22 हजार से अधिक पदों के लिए आवेदन नवंबर से स्टार्ट होने थे। ऐसे में कॉन्स्टेबल भर्ती की तैयारियों में लगे युवा अपनी तैयारियों को तेज कर दें।

    यूपी पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए शैक्षिक योग्यता

    यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस भर्ती के लिए किसी भी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे।

    आयु सीमा

    अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु पुरुष अभ्यर्थियों की 22 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों की 25 वर्ष से ज्यादा न हो। राज्य के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमनुसार छूट दी जाएगी।

    शारीरिक योग्यता

    • यूपी पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए जनरल, ओबीसी एवं एससी वर्ग से आने वाले पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 168 सेमी होनी चाहिए। अभ्यर्थी का सीना बिना फुलाए 79 सेमी एवं फुलाकर 84 सेमी होना चाहिए। एससी वर्ग से आने वाले पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई 160 सेमी होनी आवश्यक है। इसके साथ सीना बिना फुलाए 77 सेमी एवं फुलाकर 82 सेमी होना चाहिए।
    • महिला वर्ग के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेमी तय की गई है वहीं एसटी वर्ग से आने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 147 सेमी निर्धारित है।
    UP Police Constable Vacancy

    स्वयं भर सकेंगे फॉर्म

    यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर उपलब्ध होगा। फॉर्म भरने की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-

    • यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट upprpb.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब One Time Registration (OTR) पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन में जाकर अन्य डिटेल भरकर सबमिट करनी होगी।
    • अंत में अभ्यर्थी कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
    • इसके बाद अभ्यर्थी फॉर्म को सबमिट करके भविष्य के सन्दर्भ के लिए एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

