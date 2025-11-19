UP Home Guard Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस होम गार्ड भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट, 10th पास अभ्यर्थी कर सकते हैं अप्लाई
यूपी पुलिस होम गार्ड भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है जो 17 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। 10th पास युवा इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए लिंक से फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से 41,424 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में शासनादेश के अनुसार राज्य के सभी जिलों में होमगार्ड के 41,424 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी उम्मीदवार 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं वे उत्तर प्रदेश पुलिस होम गार्ड भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म त्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in या पोर्टल upprpb.in पर जाकर भरा जा सकता है। आवेदन करने की लास्ट डेट 17 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।
फॉर्म भरने से पहले पात्रता कर लें चेक
यूपी होम गार्ड पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम 18 व अधिकतम 30 वर्ष निर्धारि की गई है। आयु की गणना पंजीकरण स्टार्ट होने के दिन से की जाएगी। एनसीसी व भारत स्काउट एंड गाइड के प्रमाणपत्र का एक से तीन अंक तक का लाभ भी मिलेगा। आपदा मित्र प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र धारक को तीन अंक व ड्राइविंग लाइसेंस (चार पहिया) धारक को एक अंक अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा।
अभ्यर्थी जिस जनपद के लिए आवेदन करना चाहता है उसका मूल निवासी होना अनिवार्य है।
आवेदन से पहले OTR करना जरूरी
यूपी पुलिस विभाग की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक अभ्यर्थियों के व्यापक हित में एनरोलमेंट हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, सरल, पारदर्शी व सुगम बनाने की दृष्टि से "One Time Registration (OTR)" करना अनिवार्य है। ऐसे में उम्मीदवार फॉर्म भरने से पहले OTR अवश्य आकर लें।
एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टेप्स
- एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर होम गार्ड भर्ती के अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके OTR कर लें।
- अब आप लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
- कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
एप्लीकेशन फीस
इस भर्ती में आवेदन के साथ सामान्य, पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस श्रेणी से आने वाले अभ्यथियों को 400 रुपये फीस जमा करना होगा। एससी, एसटी वर्ग के लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपये निर्धारित है। भर्ती से जुड़ी विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।