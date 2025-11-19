UP Home Guard Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस होम गार्ड भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट, 10th पास अभ्यर्थी कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में शासनादेश के अनुसार राज्य के सभी जिलों में होमगार्ड के 41,424 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी उम्मीदवार 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं वे उत्तर प्रदेश पुलिस होम गार्ड भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म त्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in या पोर्टल upprpb.in पर जाकर भरा जा सकता है। आवेदन करने की लास्ट डेट 17 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।

फॉर्म भरने से पहले पात्रता कर लें चेक यूपी होम गार्ड पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम 18 व अधिकतम 30 वर्ष निर्धारि की गई है। आयु की गणना पंजीकरण स्टार्ट होने के दिन से की जाएगी। एनसीसी व भारत स्काउट एंड गाइड के प्रमाणपत्र का एक से तीन अंक तक का लाभ भी मिलेगा। आपदा मित्र प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र धारक को तीन अंक व ड्राइविंग लाइसेंस (चार पहिया) धारक को एक अंक अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा।

अभ्यर्थी जिस जनपद के लिए आवेदन करना चाहता है उसका मूल निवासी होना अनिवार्य है।