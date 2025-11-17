KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में 14 हजार से अधिक पदों पर आवेदन स्टार्ट, यहां करें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। देशभर के केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के करीब 15 हजार पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 नवंबर से स्टार्ट हो गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए लिंक से फॉर्म भर सकते हैं।

भर्ती विवरण नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के माध्यम से टीचिंग एवं नॉन टीचिंग की 14967 पोस्ट पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से केंद्रीय विद्यालयों में 9126 पदों और नवोदय विद्यालयों में 5841 पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्यता एवं मापदंड इस भर्ती में भाग लेने के लिए पद के अनुसार अलग अलग पात्रता तय की गई है। टीजीटी, पीजीटी एवं प्रिंसिपल के पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एवं बीएड/ एमएड की डिग्री होनी चाहिए। नॉन टीचिंग पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक या परास्नातक सहित अन्य निर्धारित योग्यता होना अनिवार्य है। इसके अलावा अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु पदानुसार 18, 30 व 35 वर्ष और अधिकतम आयु 40, 45, व 50 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।