    KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में 14 हजार से अधिक पदों पर आवेदन स्टार्ट, यहां करें अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 10:48 AM (IST)

    सीबीएसई की ओर से केंद्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय में होने वाली टीचिंग एवं नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन, पात्रता, फीस सहित पूरी डिटेल यहां चेक कर सकते हैं।

    KVS NVS Vacancy 2025 के लिए यहां से करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। देशभर के केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के करीब 15 हजार पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 नवंबर से स्टार्ट हो गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए लिंक से फॉर्म भर सकते हैं।

    भर्ती विवरण

    नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के माध्यम से टीचिंग एवं नॉन टीचिंग की 14967 पोस्ट पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से केंद्रीय विद्यालयों में 9126 पदों और नवोदय विद्यालयों में 5841 पदों पर भर्ती की जाएगी।

    योग्यता एवं मापदंड

    इस भर्ती में भाग लेने के लिए पद के अनुसार अलग अलग पात्रता तय की गई है। टीजीटी, पीजीटी एवं प्रिंसिपल के पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एवं बीएड/ एमएड की डिग्री होनी चाहिए। नॉन टीचिंग पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक या परास्नातक सहित अन्य निर्धारित योग्यता होना अनिवार्य है। इसके अलावा अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु पदानुसार 18, 30 व 35 वर्ष और अधिकतम आयु 40, 45, व 50 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

    इस तरीके से स्वयं भरें फॉर्म

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए यहां आवेदन का डायरेक्ट लिंक एवं स्टेप्स प्रदान की जा रही हैं-

    • एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।
    • होम पेज पर लेटेस्ट में जाकर भर्ती से संबंधित अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद आप रजिस्टर लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • अंत में कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
    • उसका एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
    एप्लीकेशन फीस

    एप्लीकेशन फीस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल पदों पर आवेदन के लिए 2800 रुपये, Sr, Jr Secretariat Assistant/ स्टेनोग्राफर / JSA / लैब अटेंडेंट / एमटीएस पदों पर फॉर्म भरने के साथ 1700 रुपये, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी व अन्य पदों पर आवेदन के लिए 2000 जमा करनी होगी। एससी, एसटी व पीएच वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को सभी पदों पर आवेदन के लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा। 

