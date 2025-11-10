UP Home Guard Bharti 2025: यूपी पुलिस होम गार्ड भर्ती के लिए OTR रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, चेक करें आवेदन से जुड़ी पूरी डिटेल
यूपी पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ओर से 45 हजार पदों पर होने वाली होम गार्ड भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) स्टार्ट कर दिए गये हैं। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लें। आवेदन प्रक्रिया जल्द ही स्टार्ट की जाएगी।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में शासनादेश के अनुसार राज्य के सभी जिलों में होमगार्ड के 45000 पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती को पूर्ण करवाने का जिम्मा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) को दिया गया है। ऐसे में आवेदन के समय किसी भी प्रकार की गलती से बचने के लिए यूपीपीबीपीबी की ओर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) स्टार्ट कर दिए गए हैं।
ऐसे में जो भी अभ्यर्थी UP Police Home Guard Vacancy 2025 में शामिल होना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in या पोर्टल upprpb.in पर जाकर ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
OTR करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
यूपी पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड की ओर से OTR से संबंधित दिशा-निर्देश नोटिफिकेशन जारी कर साझा कर दिए गए हैं। आप इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
- अभ्यर्थियों के व्यापक हित में एनरोलमेंट हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, सरल, पारदर्शी व सुगम बनाने की दृष्टि से "One Time Registration (OTR)" करना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी द्वारा बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर इस निमित्त दिये गये लिंक apply.upprpb.in एवं hwww.upprpb.in पर जाकर वॉछित सूचनाएं भरकर OTR की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है, जिससे भविष्य में होने वाले विज्ञापन में आवेदन करने में उन्हें कोई असुविधा न हो। OTR पंजीकरण करने हेतु अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु FAQ व वीडियो लिंक भी बोर्ड की बेवसाइट पर उपरोक्त लिंक पर उपलब्ध है।
- जिन सम्भावित अभ्यर्थियों द्वारा भर्ती बोर्ड की किसी भी परीक्षा के दृष्टिगत पूर्व में OTR रजिस्ट्रेशन किया गया है, उन्हें पुनः रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है।
- होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के एनरोलमेंट हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किये जायेगें। इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना एवं आवेदन हेतु लिंक बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर यथाशीघ्र उपलब्ध होगें।
- अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नवीनतम अपडेट व अग्रेतर महत्वपूर्ण निर्देशों हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in का अवलोकन करते रहें।
होम गार्ड पदों पर आवेदन के लिए पात्रता
यूपी होम गार्ड पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम 18 व अधिकतम 30 वर्ष निर्धारि की गई है। आयु की गणना पंजीकरण स्टार्ट होने के दिन से की जाएगी। एनसीसी व भारत स्काउट एंड गाइड के प्रमाणपत्र का एक से तीन अंक तक का लाभ भी मिलेगा। आपदा मित्र प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र धारक को तीन अंक व ड्राइविंग लाइसेंस (चार पहिया) धारक को एक अंक अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा।
किसी व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोर्ट में कोई आपराधिक मामला विचाराधीन होगा, तो वह भी पंजीकरण का पात्र नहीं होगा। ऐसे पुरुष/महिला भी पात्र नहीं होंगे, जिनके एक से अधिक पत्नी/पति हो।
फिजिकल टेस्ट
इस भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा एवं फिजिकल टेस्ट से गुजरना होगा। फिजिकल टेस्ट में पुरुष उम्मीदवारों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी वहीं महिला उम्मीदवारों को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।