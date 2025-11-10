Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Anganwadi Bharti 2025: इन जिलों में शुरू हुए यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन, जिला वाइज जानें फॉर्म भरने की लास्ट डेट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:04 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों में आंगनवाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। जो भी महिला अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    UP Anganwadi Bharti 2025 के लिए यहां से करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकत्री (Aganwadi Karykatri) के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। जो भी महिला उम्मीदवार इस जॉब के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर आवेदन ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकती हैं। ध्यान रखें कि भर्ती में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पदों की संख्या एवं जिले के अनुसार आवेदन की लास्ट डेट

    आपको बता दें कि यह भर्ती राज्य के कुल 5 जनपदों में हो रही है। सभी जिलों के लिए आवेदन की लास्ट डेट एवं पदों की संख्या अलग-अलग निर्धारित है। इसकी पूरी डिटेल आप नीचे टेबल से देख सकते हैं-

    जिले का नाम पदों की संख्या आवेदन की लास्ट डेट
    हापुड़ 43 20 नवंबर 2024
    अमरोहा (जेपी नगर) 12 25 नवंबर 2025 
    ललितपुर  22 27 नवंबर 2025 
    प्रतापगढ़ 15  28 नवंबर 2025
    सिद्धार्थ नगर  13  24 नवंबर 2025 

     

    आंगनवाड़ी पदों के लिए पात्रता एवं मापदंड

    यूपी आंगनवाड़ी भर्ती में शामिल होने के लिए केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र हैं। अभ्यर्थी को उस जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले से भर्ती के लिए फॉर्म भर रहीं हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाली महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए स्वयं ही घर बैठे फॉर्म भरा जा सकता है। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स एवं फॉर्म भरने का लिंक नीचे उपलब्ध करवाय जा रहा है जिससे आप आसानी से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं-

    • यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर पहले रजिस्टर बटन पर क्लिक करें।
    • अब मांगी गई सभी जानकारी सही सही भरकर पंजीकरण कर लें।
    • इसके बाद लॉग इन बटन पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
    • अंत में अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें।
    • उम्मीदवार ध्यान रखें कि इस भर्ती में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क जमा नहीं करना है।

    UP Anganwadi Bharti

    निशुल्क भरा जा सकता है फॉर्म
    इस भर्ती में शामिल होने के लिए पूर्ण रूप से निशुल्क फॉर्म भरा जा सकता है। आवेदन के साथ किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- UP Home Guard Vacancy: उत्तर प्रदेश में होम गार्ड के 45000 पदों पर भर्ती का एलान, जानें कब स्टार्ट होंगे आवेदन