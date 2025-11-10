UP Anganwadi Bharti 2025: इन जिलों में शुरू हुए यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन, जिला वाइज जानें फॉर्म भरने की लास्ट डेट
उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों में आंगनवाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। जो भी महिला अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकत्री (Aganwadi Karykatri) के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। जो भी महिला उम्मीदवार इस जॉब के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर आवेदन ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकती हैं। ध्यान रखें कि भर्ती में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
पदों की संख्या एवं जिले के अनुसार आवेदन की लास्ट डेट
आपको बता दें कि यह भर्ती राज्य के कुल 5 जनपदों में हो रही है। सभी जिलों के लिए आवेदन की लास्ट डेट एवं पदों की संख्या अलग-अलग निर्धारित है। इसकी पूरी डिटेल आप नीचे टेबल से देख सकते हैं-
|जिले का नाम
|पदों की संख्या
|आवेदन की लास्ट डेट
|हापुड़
|43
|20 नवंबर 2024
|अमरोहा (जेपी नगर)
|12
|25 नवंबर 2025
|ललितपुर
|22
|27 नवंबर 2025
|प्रतापगढ़
|15
|28 नवंबर 2025
|सिद्धार्थ नगर
|13
|24 नवंबर 2025
आंगनवाड़ी पदों के लिए पात्रता एवं मापदंड
यूपी आंगनवाड़ी भर्ती में शामिल होने के लिए केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र हैं। अभ्यर्थी को उस जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले से भर्ती के लिए फॉर्म भर रहीं हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाली महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।
एप्लीकेशन प्रॉसेस
इस भर्ती में शामिल होने के लिए स्वयं ही घर बैठे फॉर्म भरा जा सकता है। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स एवं फॉर्म भरने का लिंक नीचे उपलब्ध करवाय जा रहा है जिससे आप आसानी से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं-
- यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर पहले रजिस्टर बटन पर क्लिक करें।
- अब मांगी गई सभी जानकारी सही सही भरकर पंजीकरण कर लें।
- इसके बाद लॉग इन बटन पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
- अंत में अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें।
- उम्मीदवार ध्यान रखें कि इस भर्ती में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क जमा नहीं करना है।
- UP Aganwadi Bharti 2025 Application form डायरेक्ट लिंक
- नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
निशुल्क भरा जा सकता है फॉर्म
इस भर्ती में शामिल होने के लिए पूर्ण रूप से निशुल्क फॉर्म भरा जा सकता है। आवेदन के साथ किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।
