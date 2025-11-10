UP Anganwadi Bharti 2025: इन जिलों में शुरू हुए यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन, जिला वाइज जानें फॉर्म भरने की लास्ट डेट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकत्री (Aganwadi Karykatri) के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। जो भी महिला उम्मीदवार इस जॉब के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर आवेदन ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकती हैं। ध्यान रखें कि भर्ती में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

पदों की संख्या एवं जिले के अनुसार आवेदन की लास्ट डेट आपको बता दें कि यह भर्ती राज्य के कुल 5 जनपदों में हो रही है। सभी जिलों के लिए आवेदन की लास्ट डेट एवं पदों की संख्या अलग-अलग निर्धारित है। इसकी पूरी डिटेल आप नीचे टेबल से देख सकते हैं-

जिले का नाम पदों की संख्या आवेदन की लास्ट डेट हापुड़ 43 20 नवंबर 2024 अमरोहा (जेपी नगर) 12 25 नवंबर 2025 ललितपुर 22 27 नवंबर 2025 प्रतापगढ़ 15 28 नवंबर 2025 सिद्धार्थ नगर 13 24 नवंबर 2025 आंगनवाड़ी पदों के लिए पात्रता एवं मापदंड यूपी आंगनवाड़ी भर्ती में शामिल होने के लिए केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र हैं। अभ्यर्थी को उस जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले से भर्ती के लिए फॉर्म भर रहीं हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाली महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

एप्लीकेशन प्रॉसेस इस भर्ती में शामिल होने के लिए स्वयं ही घर बैठे फॉर्म भरा जा सकता है। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स एवं फॉर्म भरने का लिंक नीचे उपलब्ध करवाय जा रहा है जिससे आप आसानी से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं-