UP Home Guard Vacancy: उत्तर प्रदेश में होम गार्ड के 45000 पदों पर भर्ती का एलान, जानें कब स्टार्ट होंगे आवेदन

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश होम गार्ड भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शासनादेश के अनुसार राज्य के सभी जिलों में होमगार्ड 45000 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) द्वारा लिए जायेंगे। विभाग की ओर से भर्ती की प्रक्रिया पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती की तरह ही पूर्ण करवाई जाएगी।

आवेदन कब होंगे स्टार्ट शासन द्वारा साझा की गई डिटेल के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अगले वर्ष 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट किये जायेंगे। अभ्यर्थी भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से UPPBPB की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर कर सकेंगे।

होम गार्ड पदों के लिए पात्रता यूपी होम गार्ड पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम 18 व अधिकतम 30 वर्ष निर्धारि की गई है। आयु की गणना पंजीकरण स्टार्ट होने के दिन से की जाएगी।

एनसीसी व भारत स्काउट एंड गाइड के प्रमाणपत्र का एक से तीन अंक तक का लाभ भी मिलेगा।

आपदा मित्र प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र धारक को तीन अंक व ड्राइविंग लाइसेंस (चार पहिया) धारक को एक अंक अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा।

किसी व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोर्ट में कोई आपराधिक मामला विचाराधीन होगा, तो वह भी पंजीकरण का पात्र नहीं होगा। ऐसे पुरुष/महिला भी पात्र नहीं होंगे, जिनके एक से अधिक पत्नी/पति हो।