Bihar DElEd Result 2025: बिहार डीएलएड एंट्रेस एग्जाम रिजल्ट आज होगा जारी, स्कोरकार्ड 4 स्टेप्स में कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार डीएलएड एंट्रेस एग्जाम 2025 में भाग लेने वाले छात्रों के लिए आज का दिन निर्णायक है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से Bihar Deled Entrance Exam Result 2025 आज यानी 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे घोषित कर दिया जायेगा। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर द्वारा जारी होगा। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जारी होंगे जहां से छात्र लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे जांच सकेंगे।

परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स बिहार बोर्ड की ओर से डीएलएड प्रवेश परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स अनारक्षित वर्ग के लिए 35 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिए 30 फीसदी निर्धारित है। नतीजे जारी होने के बाद बोर्ड की ओर काउंसिलिंग शेड्यूल जारी होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स प्राप्त रैंक के आधार पर राज्य के डीएलएड कॉलेजों में एडमिशन ले सकेंगे।