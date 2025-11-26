Bihar DElEd Result 2025: बिहार डीएलएड एंट्रेस एग्जाम रिजल्ट आज होगा जारी, स्कोरकार्ड 4 स्टेप्स में कर सकेंगे डाउनलोड
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से डीएलएड एंट्रेस एग्जाम का रिजल्ट आज दोपहर 1 बजे बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर द्वारा जारी किया जायेगा। नतीजे जारी होते ही परीक्षार्थी वेबसाइट पर जाकर या इस पर दिए डायरेक्ट लिंक से नतीजों की जांच कर पाएंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार डीएलएड एंट्रेस एग्जाम 2025 में भाग लेने वाले छात्रों के लिए आज का दिन निर्णायक है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से Bihar Deled Entrance Exam Result 2025 आज यानी 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे घोषित कर दिया जायेगा। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर द्वारा जारी होगा। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जारी होंगे जहां से छात्र लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे जांच सकेंगे।
परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स
बिहार बोर्ड की ओर से डीएलएड प्रवेश परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स अनारक्षित वर्ग के लिए 35 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिए 30 फीसदी निर्धारित है। नतीजे जारी होने के बाद बोर्ड की ओर काउंसिलिंग शेड्यूल जारी होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स प्राप्त रैंक के आधार पर राज्य के डीएलएड कॉलेजों में एडमिशन ले सकेंगे।
नतीजे चेक करने की स्टेप्स
- बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 रिजल्ट जारी होते ही स्टूडेंट्स को पहले आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर विजिट करना होगा।
- इसके बाद उम्मीदवारों को होम पेज पर ही दिए गए इंपोर्टेंट लिंक्स सेक्शन में एक्टिव किए गए ‘डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2025 व्यू/प्रिंट स्कोर कार्ड’ लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब लॉग इन डिटेल एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ को भरकर सबमिट करना होगा।
- इसके बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
आपको बता दें कि बीएसईबी की ओर से बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन राज्य में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 26 अगस्त 2025 को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद बोर्ड की ओर से आंसर की जारी की गई थी जिस पर 13 अक्टूबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब नतीजे जारी होने के साथ ही बोर्ड की ओर से फाइनल आंसर की भी जारी की जा सकती है।
