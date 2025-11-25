CSBC Admit Card 2025: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल PET एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक में यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की ओर से बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती फिजिकल टेस्ट के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो भी अभ्यर्थी पीईटी के लिए सफल हुए हैं वे तुरंत ही प्रवेश पत्र CSBC की ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है जिस पर क्लिक करके सीधे Bihar Police Constable PET Admit Card डाउनलोड किया जा सकता है।

15 दिसंबर से शुरू होंगे फिजिकल टेस्ट सीएसबीसी की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक PET 15 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड में दर्ज पते पर उपस्थित होकर फिजिकल टेस्ट में भाग ले सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स Bihar Police Constable Admit Card 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको Bihar Police टैब में Download e-Admit-Card of Physical Efficiency Test (PET) for the Post of Constable in Bihar Police लिंक पर क्लिक करें।

अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। CSBC Bihar Police Admit Card 2025 Link

जिन उम्मीदवारों को किसी कारणवश ऑनलाइन माध्यम से एडमिट कार्ड प्राप्त नहीं होगा वे 12 से 13 दिसंबर 2025 के बीच केंद्रीय चयन पर्षद बैक हार्डिंग रोड (सचिवालय हाल्ट के निकट) पटना, 800001 स्थित कार्यालय से सुबह 10 से शाम 5 बजे तक डुप्लीकेट एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे।