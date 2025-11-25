Language
    CSBC Admit Card 2025: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल PET एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक में यहां से करें डाउनलोड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:34 AM (IST)

    सीएसबीसी की ओर से बिहार पुलिस एडमिट कार्ड (CSBC Bihar Police PET Admit Card 2025) डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए लिंक से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। PET 15 दिसंबर से स्टार्ट होंगे।

    csbc admit card 2025 download

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की ओर से बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती फिजिकल टेस्ट के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो भी अभ्यर्थी पीईटी के लिए सफल हुए हैं वे तुरंत ही प्रवेश पत्र CSBC की ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है जिस पर क्लिक करके सीधे Bihar Police Constable PET Admit Card डाउनलोड किया जा सकता है।

    15 दिसंबर से शुरू होंगे फिजिकल टेस्ट

    सीएसबीसी की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक PET 15 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड में दर्ज पते पर उपस्थित होकर फिजिकल टेस्ट में भाग ले सकते हैं।

    एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • Bihar Police Constable Admit Card 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको Bihar Police टैब में Download e-Admit-Card of Physical Efficiency Test (PET) for the Post of Constable in Bihar Police लिंक पर क्लिक करें।
    • अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।

    CSBC Bihar Police Admit Card 2025 Link

    CSBC bihar Admit Card 2025

    जिन उम्मीदवारों को किसी कारणवश ऑनलाइन माध्यम से एडमिट कार्ड प्राप्त नहीं होगा वे 12 से 13 दिसंबर 2025 के बीच केंद्रीय चयन पर्षद बैक हार्डिंग रोड (सचिवालय हाल्ट के निकट) पटना, 800001 स्थित कार्यालय से सुबह 10 से शाम 5 बजे तक डुप्लीकेट एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे।

    99690 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट में लेंगे भाग

    सीएसबीसी की ओर से भर्ती परीक्षा में 19,838 पदों के सापेक्ष फिजिकल टेस्ट के लिए 99690 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 62,822 पुरुष अभ्यर्थी, 36,834 महिला अभ्यर्थी और 34 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इसमें 867 गृहरक्षक अभ्यर्थी तथा 622 स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भी इसमें शामिल हैं।

