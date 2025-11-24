RRB NTPC Vacancy 2025: आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, 12th एवं ग्रेजुएट युवा कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (ग्रेजुएट/ सीईएन संख्या 06/2025) भर्ती और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल (CEN 7/2025) भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 27 नवंबर निर्धारित की गई है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन उत्तीर्ण हैं वे इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र भर सकते हैं। ऑफिशियल साइट के अलावा आप इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।