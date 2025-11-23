Language
    RRB Group D Admit Card 2025: रेलवे ग्रुप डी एडमिट कार्ड आज हो सकते हैं डाउनलोड के लिए उपलब्ध, परीक्षा 27 नवंबर से

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:18 AM (IST)

    आरआरबी की ओर से RRB Group D Hall Ticket 2025 आज डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड जारी होते ही लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे। परीक्षा का आयोजन 27 नवंबर से 16 जनवरी 2026 तक करवाया जायेगा।

    RRB Group D Admit Card 2025 आज हो सकते हैं जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। लवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से ग्रुप D भर्ती CBT परीक्षा की शुरुआत 27 नवंबर से होने जा रही है। ऐसे में एग्जाम में शामिल होने के लिए आरआरबी की ओर से आज एडमिट कार्ड डाउनलोड (RRB Group D Admit Card download) के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। हॉल टिकट ऑनलाइन माध्यम से आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जारी होंगे जहां से अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे, किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से डाक आदि माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे।

    सभी उम्मीदवार ध्यान रखें कि आज केवल 27 नवंबर को होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी होंगे। अन्य डेट्स के लिए अभ्यर्थी परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। मान लीजिये कि अगर आपकी परीक्षा 30 नवंबर को है तो एडमिट कार्ड 26 या 27 नवंबर से डाउनलोड कर पाएंगे।

    इन डेट्स में होना है एग्जाम

    आरआरबी की ओर से ग्रुप डी भर्तीपरीक्षा का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 27 नवंबर 2025 से लेकर 16 जनवरी 2026 तक करवाया जायेगा।

    एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर एडमिट कार्ड के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एवं दिया गया कैप्चा भरकर लॉग इन बटन पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।

    अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रति एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं ताकी आपका वेरिफिकेशन हो सके। बिना एडमिट कार्ड एवं आईडी कार्ड के आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

    RRB Group D Admit Card

    परीक्षा पैटर्न

    आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम में हुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र में गणित विषय से 30 प्रश्न, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क से 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न और सामान्य जागरूकता से 15 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 90 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा।

