रहें सावधान! RTO चालान के नाम पर एक क्लिक में 10 लाख उड़ाए, साइबर ठगों को पकड़ने में जुटी हल्द्वानी पुलिस

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। शहर में साइबर अपराधियों ने एक बार फिर शातिर तरीके से आम नागरिक को निशाना बनाते हुए आरटीओ चालान के नाम पर 10 लाख रुपये की बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। मामला कोतवाली हल्द्वानी क्षेत्र का है, जहां रामपुर रोड स्थित शिवाशीष कॉलोनी निवासी पंकज कुमार के खाते से एक ही शाम में दो बार में कुल 10 लाख रुपये निकाल लिए गए।

हल्द्वानी में फर्जी लिंक से बड़ा साइबर फ्राड, पुलिस जांच में जुटी पीड़ित पंकज कुमार के मुताबिक उनके मोबाइल पर आरटीओ चालान से संबंधित एक मैसेज आया। जिसमें एक लिंक दिया गया था। जैसे ही उन्होंने लिंक खोला, उनके फोन में सेव सभी कान्टैक्ट्स पर वही मैसेज अपने-आप चला गया और मोबाइल अचानक बंद हो गया। बाद में जब फोन दोबारा चालू किया गया तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दिया।

1930 पर दो बार कॉल करने पर नहीं मिला कोई जवाब 16 नवंबर 2025 की शाम करीब 6:48 बजे मोबाइल पर लगातार दो मैसेज आए। जिनमें पहले पांच लाख रुपये और फिर दोबारा पांच लाख रुपये खाते से कटने की सूचना मिली। घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दो बार काल किया, लेकिन वहां संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई गई, जहां से उन्हें एक शिकायत संख्या दी गई।