    नैनीताल में क्रिसमस-नए साल के जश्‍न की उल्‍टी गिनती शुरू, केवल एक शर्त पर स्‍थानीय लोगों मिलेगी शहर में एंट्री

    By Kishore Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 09:32 PM (IST)

    नैनीताल में विंटर कार्निवाल, क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। स्थानीय निवासियों को पहचान पत्र दिखाने पर ही प्रवेश ...और पढ़ें

    भीड़ बढ़ी तो स्थानीय लोगों को लोकल पहचान पत्र दिखाने पर ही प्रवेश की अनुमति

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। विंटर कार्निवाल, क्रिसमस पर्व तथा नव वर्ष में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इस दौरान यातायात का प्लान भी जारी कर दिया गया है।

    तय हुआ कि स्थानीय निवासियों को लोकल पहचान पत्र दिखाने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। शुक्रवार को पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी मंजुनाथ टीसी की अध्यक्षता में गोष्ठी हुई, जिसमें एडीएम विवेक राय, एसपी डा. जगदीश चन्द्रा, एसपी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल, एसपी संचार रेवाधर मठपाल, मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौरव किरार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

    यातायात को लेकर यह लिए गए निर्णय

    • नैनीताल के लिए नारायण नगर को मुख्य पार्किंग स्थल बनाया जाएगा। पार्किंग फुल होने पर नारायण नगर से शटल सेवा संचालित की जाएगी।
    • सभी पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त मैनपावर, प्रकाश व्यवस्था एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।
    • निर्धारित स्थानों से रोडवेज, टैक्सी एवं केमू वाहनों से शटल सेवा संचालित होंगी।
    • टैक्सी चालकों की ओर से अपने वाहनों पर तथा होटल स्वामियों की ओर से होटल में मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएंगे।
    • रोड सेफ्टी के लिए पेड़ों पर रिफ्लेक्टर लगाने एवं गडप्पू से नया गांव तक क्रैश बैरियर लगाए जाने का निर्णय।
    • टूटे क्रैश बैरियरों की मरम्मत, दुर्घटना संभावित स्थलों का चिह्नीकरण एवं डायवर्जन चौराहों पर बड़े फ्लैक्सी बोर्ड लगाने के निर्देश।
    • भवाली से कैंची धाम तक सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने एवं सड़क पर पड़े अतिरिक्त सामग्री हटाने के निर्देश।
    • अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर भारी माल वाहक वाहनों का दिन में पूर्ण प्रतिबंध, रात्रि 11 बजे से प्रातः छह बजे तक आवागमन की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया।
    • स्थानीय निवासियों को लोकल पहचान पत्र दिखाने पर ही प्रवेश की अनुमति।
    • 22 दिसम्बर से सात जनवरी तक नैनीताल टोल प्लाजा पर दोनों साइड से समान यातायात संचालन के निर्देश।
    • डांट तिराहे पर टोल से संबंधित निर्देश का लाउडस्पीकर के माध्यम से एनाउंसमेंट कराया जाएगा।
    • क्षेत्र में फॉरेस्ट वाचर्स नियमित पेट्रोलिंग करेंगे।
    • बर्फबारी की स्थिति में सभी विभागों को अलर्ट रहने, बिजली, पानी, खाद्यान्न व वाहनों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश।
    • मुख्य अग्निशमन अधिकारी को जल संस्थान से समन्वय कर हाइड्रेंट प्वाइंट चार्ज रखने एवं ऊर्जा निगम को भी अलर्ट रहने के निर्देश।।
    • सभी होटल, रिजॉर्ट, कैफे एवं बार में अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाने के भी निर्देश दिए।
    • स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त एम्बुलेंस तथा मेडिकल सुविधाओं को तैयारी की हालत में रखने के निर्देश दिए गए।

