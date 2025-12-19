जागरण संवाददाता, नैनीताल। विंटर कार्निवाल, क्रिसमस पर्व तथा नव वर्ष में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इस दौरान यातायात का प्लान भी जारी कर दिया गया है।

तय हुआ कि स्थानीय निवासियों को लोकल पहचान पत्र दिखाने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। शुक्रवार को पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी मंजुनाथ टीसी की अध्यक्षता में गोष्ठी हुई, जिसमें एडीएम विवेक राय, एसपी डा. जगदीश चन्द्रा, एसपी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल, एसपी संचार रेवाधर मठपाल, मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौरव किरार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।