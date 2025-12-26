मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल को दी 121.52 करोड़ की योजनाओं की सौगात
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले को 121.52 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है, जिसमें 13 जनहित की योजनाएं शामिल हैं। नैनीताल में 42.77 करोड़ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नैनीताल: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले को 121.52 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 13 जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया, इसमें मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट नैनीताल में 42.77 करोड़ लागत की शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल पार्किंग शामिल है। सीएम ने 30 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत के दो योजनाओं का लोकार्पण जबकि 90 करोड़ 86 लाख लागत की 11 योजनाओं का शिलान्यास किया।
गुरुवार शाम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेट्रोपोल पार्किंग परिसर में योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास योजनाओं से जिले के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
राज्य सरकार राज्य में निरंतर आधारभूत जनसुविधाओं को और अधिक मजबूत करने,अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु निरंतर संकल्पबद्ध है। सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, यह सभी कार्य समय बद्धता एवं गुणवत्ता युक्त हों इसका विशेष ध्यान जाए।
सीएम ने सूखाताल सुंदरीकरण के 29. 16 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। इसके तहत झील रिचार्ज जोन एवं टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्वाइंट, दो झीलों व उसके मध्य डक्ट का निर्माण , झील में पानी की शुद्धता हेतु एयरेशन प्लांट की स्थापना, नौ दुकान, शौचालय ब्लाक, लिफ्ट एवं ट्रांजिट भवन तथा झील के चारों तरफ पैदल पथ का निर्माण किया गया है। जिला खनिज न्यास निधि से हल्द्वानी के जीजीआइसी में पुस्तकालय पुनरुद्धार का लोकार्पण किया गया।
इन योजनाओं का किया शिलान्यास
- बेतालघाट में 9.63 करोड़ की लागत से दूनीखाल से रातीघाट-पाडली मोटर मार्ग के किलोमीटर-11 में 74.15 मीटर सोपान का पुल।
- नैनीताल के हरिनगर में नेशनल होटल के समीप 34 की लागत से प्रस्तावित ऑटोमेटेड मैकेनाइज्ड मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण।
- रामनगर में 38.57 करोड़ लागत से मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल रामनगर पुरानी तहसील की खाली भूमि पर बहुमंजिला पार्किंग व 16 दुकानों का निर्माण।
- रामनगर में 10.29 लाख लागत से राजकीय नलकूपों से 62 आरजी ग्राम शंकरपुर में एक स्टेबलाइजर की स्थापना।
- बेतालघाट में 60. 57 लाख की लागत से ग्राम अमेल में नलकूप के स्थान एक लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण।
- हल्द्वानी में 61.23 लाख की लागत से चार विद्यालयों की मरम्मत एवं निर्माण।
- लालकुआं में 4.4 करोड़ लागत से 14 विद्यालयों एवं एक आंगनबाड़ी केंद्र की मरम्मत एवं निर्माण।
- कालाढूंगी में 2.8 करोड़ की लागत से पांच विद्यालयों, एक सड़क, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा एक उपकेंद्र के मरम्मत व निर्माण।
- रामनगर के अंतर्गत 78.22 लाख से चार विद्यालयों में मरम्मत व निर्माण।
- जिले के गोला नदी के दानीजाला में 28 लाख ब्याज 82 हजार रुपए की लागत से रीवर क्रॉसिंग केबल का निर्माण कार्य।
यह रहे मौजूद
नैनीताल विधायक सरिता आर्या, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, मंडी परिषद अध्यक्ष डा. अनिल कपूर डब्बू, दायित्वधारी दिनेश आर्या, व नवीन वर्मा, मंडी सलाहकार मनोज जोशी, कुमाऊं कमिश्नर व सचिव सीएम दीपक रावत, डीएम ललित मोहन रयाल, एसएसपी डा. मंजूनाथ टी सी, डीडीए सचिव विजय नाथ शुक्ल, एडीएम विवेक राय व शैलेंद्र नेगी, पालिका ईओ रोहिताश शर्मा, लोनिवि ईई रत्नेश सक्सेना, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दयाकिशन पोखरिया, हेम आर्य, वरिष्ठ नेता अरविंद पडियार, नगर अध्यक्ष नितिन कार्की, आशीष बजाज, हरीश राणा, निखिल बिष्ट, माेहित आर्य, संतोष कुमार सहित अन्य थे।
