    10 दिन बाद नैनीताल में होगा क्रिसमस व थर्टी फर्स्ट सेलिब्रेशन का आगाज, तैयारियों में जुटी पुलिस

    By Naresh Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:25 PM (IST)

    नैनीताल में क्रिसमस और थर्टी फर्स्ट के पर्यटन सीजन के लिए पुलिस तैयार है। सीओ ने एंट्री प्वाइंटों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। थाना प ...और पढ़ें

    क्रिसमस व थर्टी फर्स्ट पर्यटन सीजन को लेकर बचे बस दस दिन। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर में क्रिसमस व थर्टी फर्स्ट पर्यटन सीजन को लेकर महज दस दिन शेष है। ऐसे में पुलिस की तैयारियों तेज हो गई हैं। सीओ ने एंट्री प्वाइंटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारियों को एंट्री प्वाइंट पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के साथ ही डायवर्जन प्लान का नियमित तौर पर अनुपालन करवाने के निर्देश दिये।

    शनिवार को सीओ रविकांत सेमवाल ने बारापत्थर, नारायण नगर, रूसी एक व दो में स्थापित अस्थाई पुलिस चौकियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कोतवाली व तल्लीताल थाना प्रभारियों को एंट्री प्वाइंट पर सुगम यातायात संचालन व पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिये।

    हल्द्वानी रोड से वाहनों का दबाव बढ़ने व शहर में पार्किंग स्थल फुल होने के बाद रुसी दो से शटल सेवा का संचालन भी शुरू किया गया। सीओ ने बताया कि क्रिसमस व थर्टी फर्स्ट पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। जिसको लेकर तैयारियां शुरु कर दी गई है।

    सभी डायवर्जन प्वाइंट पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने व जारी किये जा रहे डायवर्जन प्लान का शत प्रतिशत अनुपालन करवाने के निर्देश अधीनस्थों को दिये गए है। इस दौरान टीआई वेदप्रकाश भट्ट, कोतवाली एसएसआई दिनेश जोशी, तल्लीताल एसओ मनोज नयाल, शाहिद अली समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

