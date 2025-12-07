जागरण संवाददाता, नैनीताल। वीकेंड पर टैक्सी चालक मालरोड होते हुए तल्लीताल नहीं जा सकेंगे। मालरोड में चल रहे निर्माण कार्य व वीकेंड पर बढ़ते दबाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पुलिस ने सुबह से शाम तक टैक्सी वाहनों को डीएसबी राजभवन मार्ग होते हुए तल्लीताल को डायवर्ट किया। पहले दिन दिया गया ट्रायल सफल रहा।

बता दें कि लोअर मालरोड क्षतिग्रस्त होने के बाद अपर मालरोड में वाहनों का दबाव बढ़ गया है। जिसके बावजूद सड़क में टैक्सी चालक वाहन रोक सवारियां भरते हैं। जिससे जाम की समस्या सामने आती है।

टीएसआई हरीश सिंह ने बताया कि टैक्सी चालकों की डग्गामारी पर लगाम लगाने व मालरोड को जाम मुक्त रखने के लिए वीकेंड दिवसों में मल्लीताल की ओर से टैक्सी वाहनों का संचालन मालरोड में प्रतिबंधित किया गया है। टैक्सी वाहनों को वाया राजभवन मार्ग होते हुए तल्लीताल भेजा जा रहा है। नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बताया कि पहले दिन किया गया प्रयोग सफल रहा है। अगले वीकेंड से यही व्यवस्था लागू की जाएगी।