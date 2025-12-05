Language
    दिल्ली एनसीआर में बढ़ गया वायु प्रदूषण, नैनीताल में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब

    By Kishore Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:05 PM (IST)

    दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। वहीं, वीकेंड पर नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ ...और पढ़ें

    अगले दो दिन सैलानियों की आमद जारी रहने की उम्मीद है। जागरण

    जागरण संवादाता, नैनीताल। सरोवर नगरी सप्ताहांत आते ही सैलानियों से गुलजार रही। हल्द्वानी, कालाढूंगी व भवाली मार्ग से सात सौ से अधिक पर्यटक वाहनों ने नगर में प्रवेश किया। चार हजार से अधिक सैलानी नगर सैर पर पहुंचे है। अगले दो दिन सैलानियों की आमद जारी रहने की उम्मीद है।

    दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंचने के बाद नैनीताल समेत नगर भ्रमण पर सैलानियों की आमद बढ़ गई है। शुक्रवार को नगर के आंतरिक पर्यटन स्थल स्नोव्यू, चिड़ियाघर, हिमालय दर्शन, वॉटरफॉल व केव गार्डन सैलानियों से गुलजार रहे। नैनी झील में नौकायन करने वाले सैलानियों का तांता लगा रहा। मालरोड में भी चहल पहल रही। नगर का मौसम बेहद सुहावना बना रहा।

    अधिकांश समय चटक धूप खिली रही। मौसम साफ होने से सुबह के समय हिमालय के दर्शन बखूबी हो रहे हैं। हिमालय के दीदार के लिए बड़ी संख्या में सैलानी हिमालय दर्शन , टिफिन टॉप और स्नोव्यू पहुंच रहे हैं। जीआइसी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अधिकतम तापमान 19 व न्यूनतम नौ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आद्रता अधिकतम 85 व न्यूनतम 60 प्रतिशत रही।