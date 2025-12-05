दिल्ली एनसीआर में बढ़ गया वायु प्रदूषण, नैनीताल में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब

जागरण संवादाता, नैनीताल। सरोवर नगरी सप्ताहांत आते ही सैलानियों से गुलजार रही। हल्द्वानी, कालाढूंगी व भवाली मार्ग से सात सौ से अधिक पर्यटक वाहनों ने नगर में प्रवेश किया। चार हजार से अधिक सैलानी नगर सैर पर पहुंचे है। अगले दो दिन सैलानियों की आमद जारी रहने की उम्मीद है।

दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंचने के बाद नैनीताल समेत नगर भ्रमण पर सैलानियों की आमद बढ़ गई है। शुक्रवार को नगर के आंतरिक पर्यटन स्थल स्नोव्यू, चिड़ियाघर, हिमालय दर्शन, वॉटरफॉल व केव गार्डन सैलानियों से गुलजार रहे। नैनी झील में नौकायन करने वाले सैलानियों का तांता लगा रहा। मालरोड में भी चहल पहल रही। नगर का मौसम बेहद सुहावना बना रहा।