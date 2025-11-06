जागरण संवाददाता, रामनगर। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को रामनगर पहुंचे। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर वन विभाग उत्तराखंड की ओर से होने वाले जन वन महोत्सव में वे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ में वन मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भौतिक विकास व पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे। सरकार ने लोगों को आजीविका से जोड़ने का काम किया है। बाघ, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड, हाथी आदि वन्य जीवों की संख्या राज्य में बढ़ी है। हमारी पीढ़ी सदियों से संरक्षण करती आई है। हमारे राज्य की पर्यावरण के लिए प्रतिबद्धता है। पर्यावरण संरक्षण हमारे संस्कारों में है।

सरकार लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य में 62 नए डेस्टिनेशन पर काम कर रही है। लकड़ी आधारित उधोग नीति भी सरकार लाने वाली है। इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया। गुरुवार को मुख्यमंत्री राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर वन विभाग की ओर से नगर वन में आयोजित कुमाऊं स्तरीय जन वन महोत्सव कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने वन विभाग व महिला समूह की ओर से लगाए गए 15 से अधिक स्टालों का निरीक्षण किया।

महोत्सव में महिला समूह की ओर से तैयार खाद्द उत्पादों, हस्त निर्मित सामानों के अलावा वन विभाग की ओर से वन्य जीवों के रेस्क्यू उपकरण, वन्य जीवों के उपचार की मशीनें, प्लांटेशन बीज, वन्य जीवों की मौजूदगी दर्शाती प्रदर्शनी, विभागीय योजनाओं की जानकारी देते स्टाल लगाए गए थे। इसके अलावा स्कूल के बच्चों के लिए वन्य जीवों व पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। बच्चों ने कागज पर वन्य जीवों के चित्र बनाए। इस दौरान कार्बेट टाइगर रिजर्व, कुमाऊं मंडल के वन प्रभागों के वनाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक दीवान सिंह बिष्ट, प्रमुख वन संरक्षक समीर सिन्हा, कार्बेट निदेशक साकेत बडोला, डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्या, वन सचिव रमेश कुमार सुधांशु, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक आरके मिश्र, मुख्य वन संरक्षक तेजश्वनी पाटिल मौजूद रहे।