    मुख्यमंत्री आज नैनीताल में, किया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारम्भ

    By Kishore Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 02:43 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले के भुजियाघाट में काया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे और उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके बाद मुख्यमंत्री चंपावत के लिए प्रस्थान कर गए।

    नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्‍कर सिंंह धामी। आर्काइव

    जागरण संवाददाात, नैनीताल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 13 नवंबर गुरुवार को जनपद नैनीताल के भ्रमण पर हैं। मुख्यमंत्री भुजियाघाट, नैनीताल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे। सीएम धामी ने काया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारम्भ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे। लोगों ने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। इसके बाद मुख्यमंत्री जीआइसी मैदान दोगड़ा सूर्याजाला, भुजियाघाट नैनीताल से चंपावत को प्रस्थान करेंगे।

