Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रामनगर में सेल्‍फी ले रहे थे युवक, अचानक पीछे से आई कार; बाल-बाल बची जान

    By Trilok Rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:53 PM (IST)

    रामनगर के कोसी बैराज पर एक युवक की लापरवाही से बड़ा हादसा टल गया। रात में कार चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे कार नहर किनारे लोहे की रेलिंग से टकरा गई ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सेल्फी ले रहे युवकों ने वहां से हटकर अपनी जान बचाई। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रामनगर। रात में कोसी बैराज में एक युवक की लापरवाही से बडी दुर्घटना हो सकती थी। गनीमत रही कि सेल्फी ले रहे युवकों ने वहां से हटकर अपनी जान बचाई। शुक्रवार की रात नौ बजे के करीब कोसी बैराज के नगर पालिका के पार्क के समीप एक युवक कार चला रहा था।

    इस बीच चालक कार से नियंत्रण खो बैठा। इससे कुछ दूरी पर वहां युवक खड़े थे। कुछ सेल्फी ले रहे थे। कार अपनी ओर तेजी से आता देख युवक वहां से हट गए। अनियंत्रित हुई कार सीधे नहर के किनारे लोहे की रेलिंग से टकराकर नीचे की ओर झुक गई। गनीमत रही कि कार रेलिंग से टकराने के बाद रूक गई। कार सीधे नहर में भी गिर सकती थी।

    घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने कार चालक को फटकारा। कार टकराने से सिचाई विभाग की लोहे की रेलिंग को नुकसान हुआ है। इसके बाद कार को सभी ने मिलकर पीछे को खींचा। इस मामले की कोई शिकायत पुलिस में नहीं की गई है।

    यह भी पढ़ें- अल्मोड़ा बस हादसे के दो घायल किए एयरलिफ्ट, चार रामनगर में भर्ती, एक को बेस किया रेफर

    यह भी पढ़ें- Almora Bus Accident: रामनगर जा रही बस खाई में गिरी, 7 यात्रियों की मौत