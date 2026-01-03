जागरण संवाददाता, रामनगर। रात में कोसी बैराज में एक युवक की लापरवाही से बडी दुर्घटना हो सकती थी। गनीमत रही कि सेल्फी ले रहे युवकों ने वहां से हटकर अपनी जान बचाई। शुक्रवार की रात नौ बजे के करीब कोसी बैराज के नगर पालिका के पार्क के समीप एक युवक कार चला रहा था।

इस बीच चालक कार से नियंत्रण खो बैठा। इससे कुछ दूरी पर वहां युवक खड़े थे। कुछ सेल्फी ले रहे थे। कार अपनी ओर तेजी से आता देख युवक वहां से हट गए। अनियंत्रित हुई कार सीधे नहर के किनारे लोहे की रेलिंग से टकराकर नीचे की ओर झुक गई। गनीमत रही कि कार रेलिंग से टकराने के बाद रूक गई। कार सीधे नहर में भी गिर सकती थी।