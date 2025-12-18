संवाद सहयोगी, भवाली। कैंची धाम में बाबा के दर्शन को जा रहे बरेली के पर्यटकों की कार निगलाट के समीप खाई में जा गिरी। जिसमें परिवार के 3 लोगो की मौत हो गई। वही 7 वर्षीय बच्चे समेत 6 लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने खाई से निकाला। और 108 की मदद से सीएचसी भवाली पहुचाया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलो को हायर सेंटर रैफर कर दिया गया।

पुलिस जानकारी के अनुसार राहुल पटेल उम्र 35 पुत्र भूप राम गुरूवार की सुबह करीब 6 बजे ग्राम चावण, पोस्ट मुड़िया, थाना इज्जत नगर, बरेली स्थित अपने आवास से परिवार के 8 अन्य सदस्यों के साथ कैंची धाम दर्शन के लिए निकले। कार राहुल के बहनोई करन पुत्र जितेंद्र निवासी गुजरात चला रहे थे। सुबह करीब 9:30 बजे भवाली से कैंची धाम की ओर जाते समय उनकी स्कार्पियो एन कार संख्या यूपी 25 डीजेड 4653 अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और नीचे स्थित शिप्रा नदी में अटक गई।

हादसे के बाद खाई में घायलों चीख-पुकार मच गई। इसी बीच अन्य वाहन चालकों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुची कोतवाली पुलिस ने एसडीआरएफ के साथ तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया और हादसे में घायल सभी लोगो सीएचसी भवाली लाया गया। जहां चिकित्सकों ने राहुल की मां गंगा देवी उम्र 55 पत्नी भूप राम, पत्नी बृजेश कुमारी उम्र 26 व साली नैंसी गंगवार उम्र 24 पुत्री जयपाल सिंह निवासी पीलीभीत रोड, बरेली को मृत घोषित कर दिया।

राहुल के 7 वर्षीय पुत्र ऋषि, बहन स्वाति उम्र 20 वर्ष, बहनोई करन, भतीजा अक्षय उम्र 20 पुत्र ओमेंद्र सिंह व बहन ज्योति उम्र 25 पत्नी करन घायल हो गई। घायलों को सीएचसी भवाली में प्राथमिक उपचार दिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 108 की मदद से हायर सेंटर हल्द्वानी रैफर कर दिया गया।

कोतवाल प्रकाश सिंह मेहरा ने बताया कि निगलाट के समीप हादसे में 3 लोगो की मृत्यु हो गई। 6 घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रैफर किया गया। मृतकों के पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेजा गया। लोगो ने सड़क किनारे लगे क्रैश बैरियर की गुणवत्ता पर उठाए सवाल कैंची धाम दर्शन को आए बरेली के श्रद्धालुओं की कार खाई में गिर गई। जिस स्थान से कार खाई में गिरी। वहां पर लोहे का क्रेश बैरियर लगा था। लेकिन उसके बावजूद कार सड़क से नीचे खाई में गिर गई। जिसपर स्थानीय लोगो ने इन क्रैश बैरियर के नाम पर खानापूर्ति का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा यदि कैश बैरियर मजबूती से लगा होता तो शायद यह हादसा नहीं होता। 7 साल के बच्चे के सिर से उठा मां का साया कैंची के समीप हुआ ये सड़क हादसा केवल हादसा नहीं था। बल्कि यह कार सवार राहुल के लिए एक कभी भूल पाने वाला काला व मनहूस दिन था। जिसमें उसने एक ही दिन एक साथ अपनी पत्नी व मां को खो दिया। वही उसके 7 वर्षीय पुत्र के सिर से मां का आंचल हमेशा के लिए हट गया।

6 महीने से बना रहे थे बाबा के दर्शन का प्लान इस हृदयविदारक घटना के बाद राहुल पटेल अस्पताल में क्षुब्ध होकर बैठे थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह करीब 6 महीने से बाबा के दर्शन का प्लान बना रहे थे। गुरूवार को सभी के साथ दर्शन को आए। और मंदिर से मात्र 6 किमी पहले हादसे ने उनका सबकुछ छीन लिया।