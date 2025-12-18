नैनीताल में दर्दनाक हादसा: कैंची धाम से पहले खाई में गिरी यूपी के सैलानियों की स्कॉर्पियो, तीन की मौत; कई घायल
नैनीताल में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के पर्यटकों की एक स्कोर्पियो खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौके पर ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल में यूपी के सैलानियों का वाहन हादसे का शिकार हो गया है। यह हादसा गुरुवार की सुबह हुआ। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई व छह लोग घायल बताए जा रहे हैं। वाहन में कुल नौ लोग सवार बताए जा रहे हैं।
जिला मुख्यालय के समीपवर्ती कैंची धाम क्षेत्र में स्कॉर्पियो हादसे में घायलों में भवाली चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। हादसा सुबह कैंची धाम से पहले निगलाट में हुआ। सभी वाहन सवार उत्तर प्रदेश के बरेली के निवासी बताए जा रहे हैं।
घायलों के नाम
- ऋषि पटेल उम्र 7 पुत्र राहुल पटेल निवासी बरेली एयरपोर्ट/एयरफोर्स, पीलीभीत रोड, इज्जत नगर, बरेली
- स्वाति उम्र 20 पुत्री भूप राम पता उपरोक्त
- अक्षय उम्र 20 पुत्र चंदन सिंह पटेल निवासी उपरोक्त
- ज्योति उम्र 25 पत्नी करन निवासी उपरोक्त
- करन 25 पुत्र जितेंद्र चालक
- राहुल पटेल उम्र 35 पुत्र भूप राम निवासी उपरोक्त
मृतकों के नाम
- गंगा देवी उम्र 56 पत्नी भूप राम निवासी उपरोक्त
- बृजेश कुमारी उम्र 26 पुत्री राहुल पटेल निवासी उपरोक्त
- नैंसी गंगवार उम्र 24 पुत्री जयपाल सिंह निवासी उपरोक्त
नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है।
