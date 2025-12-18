जागरण संवाददाता, नैनीताल। उत्‍तराखंड के नैनीताल में यूपी के सैलानियों का वाहन हादसे का शिकार हो गया है। यह हादसा गुरुवार की सुबह हुआ। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई व छह लोग घायल बताए जा रहे हैं। वाहन में कुल नौ लोग सवार बताए जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला मुख्यालय के समीपवर्ती कैंची धाम क्षेत्र में स्‍कॉर्पियो हादसे में घायलों में भवाली चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। हादसा सुबह कैंची धाम से पहले निगलाट में हुआ। सभी वाहन सवार उत्‍तर प्रदेश के बरेली के निवासी बताए जा रहे हैं।