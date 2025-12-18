बांदा में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कार ने दुकानदार को कुचला, उपचार के दौरान मौत

संवाद सहयोगी, जागरण बांदा। सब्जी की दुकान पर बैठे दुकानदार को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। जिससे गंभीर रूप से घायल हुए दुकानदार की उपचार के दौरान मौत हो गई। दुर्घटना करने वाले चालक ने खुद दुकानदार को अस्पताल पहुंचाने व उपचार कराने में मदद की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कालिंजर थाना के ग्राम तरहटी निवासी छोटा कुशवाहा का 70 वर्षीय पुत्र कलुवा कुशवाहा कस्बे के चौराहे पर सब्जी की दुकान बुधवार को लगाए थे। शाम को तेज रफ्तार अनियंत्रित कार उसकी दुकान पर घुस गई। इससे दुकानदार कुचलकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

चालक ने खुद उन्हें घायल अवस्था में उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। जहां से चिकित्सकों ने देर शाम उन्हें ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। लेकिन स्वजन के वहां ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।