देहरादून में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से अध्यापिका की मौत

जागरण संवाददाता, देहरादून। बद्रीपुर फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने अध्यापिका की मौत हो गई। महिला का पति भी अध्यापक हैं, जोकि हरिद्वार में तैनात हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

थानाध्यक्ष नेहरू कॉलोनी संजीत कुमार ने बताया कि बुधवार रात 9:30 बजे बद्रीपुर फाटक पर एक महिला की ट्रैन की चपेट में आने से मृत्यु की सूचना मिली। जिस पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पता चला कि दिल्ली से आने वाली जनशताब्दी ट्रेन रुकी हुई है व बद्रीपुर फटाक से 100 मीटर हर्रावाला की ओर एक महिला ट्रेन के नीचे पटरी पर पड़ी हुई है, जो जख्मी हालत में है।