Dehradun News: ऑपरेशन के दौरान युवक की मौत, नाराज परिजनों ने किया हंगामा

जागरण संवाददाता, देहरादून। लाडपुर स्थित एक निजी अस्पताल में गॉल ब्लैडर (पित्त की थैली) के ऑपरेशन के दौरान 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जिसपर गुस्साए स्वजन ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही और गलत तरीके से सर्जरी करने का आरोप लगाते हुए देर रात रायपुर थाने में जमकर हंगामा किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाना पड़ा।

कांवली रोड निवासी अजय सोनकर (30) को गॉल ब्लैडर की सर्जरी के लिए मंगलवार को लाडपुर स्थित प्राइमस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृतक के पिता माठू ने बताया कि बुधवार दोपहर अजय पूरी तरह सामान्य था और खुद अपने पैरों पर चलकर ऑपरेशन थिएटर में गया था। स्वजन का कहना है कि रात के समय अस्पताल प्रशासन ने अचानक अजय की मौत की सूचना दी, जिससे परिवार में कोहराम मच गया।