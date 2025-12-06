जागरण संवाददाता, रामनगर। पुछड़ी क्षेत्र में तराई पश्चिमी वन प्रभाग की आरक्षित जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वन विभाग, पुलिस व प्रशासन ने पूरी कर ली है। अतिक्रमणकारियों को जगह खाली करने के लिए वन कर्मियों ने मुनादी शुरू कर दी है। 18 जेसीबी व पोकलैंड मशीनों को 51 अतिक्रमण स्थल ध्वस्त करने के लिए मंगाया गया है।

51 में आठ पक्के जिसमें एक दो बड़े पक्के मकान व बाकी झोपड़ियां शामिल है। अतिक्रमण की कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुछड़ी क्षेत्र को नौ सेक्टर में बांटा गया है।प्रत्येक सेक्टर में वन विभाग का एक रेंजर, पुलिस का एक एसआई या एएसआई, वन विभाग व पुलिस के दस-दस जवान तैनात रहेंगे। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत रामनगर रेंज में लीज पर ली गई नगर पालिका की प्रस्तावित ट्रचिंग ग्राउंड की जमीन व बिहारी टप्पर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जाएगा। वन विभाग ने ध्वस्तीकरण के लिए 51 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं।