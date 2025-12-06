रविवार को सुबह होते ही होगा Bulldozer Action, उत्तराखंड में एक साथ गरजेंगी 18 से ज्यादा जेसीबी और पोकलैंड
उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। रविवार सुबह होते ही 18 से ज्यादा जेसीबी और पोकलैंड मशीनों से अतिक्रमण को धराशायी किया जाएगा। प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रामनगर। पुछड़ी क्षेत्र में तराई पश्चिमी वन प्रभाग की आरक्षित जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वन विभाग, पुलिस व प्रशासन ने पूरी कर ली है। अतिक्रमणकारियों को जगह खाली करने के लिए वन कर्मियों ने मुनादी शुरू कर दी है। 18 जेसीबी व पोकलैंड मशीनों को 51 अतिक्रमण स्थल ध्वस्त करने के लिए मंगाया गया है।
51 में आठ पक्के जिसमें एक दो बड़े पक्के मकान व बाकी झोपड़ियां शामिल है। अतिक्रमण की कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुछड़ी क्षेत्र को नौ सेक्टर में बांटा गया है।प्रत्येक सेक्टर में वन विभाग का एक रेंजर, पुलिस का एक एसआई या एएसआई, वन विभाग व पुलिस के दस-दस जवान तैनात रहेंगे। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत रामनगर रेंज में लीज पर ली गई नगर पालिका की प्रस्तावित ट्रचिंग ग्राउंड की जमीन व बिहारी टप्पर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जाएगा। वन विभाग ने ध्वस्तीकरण के लिए 51 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं।
तत्कालीन एसडीएम राहुल शाह ने पुछड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण की जांच की थी तो सामने आया था कि वन विभाग की यह जमीन काफी समय से दस-दस रुपये के स्टांप व सादे कागज में बिकी है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से रेता बजरी के काम के लिए पुछड़ी आए लोग यहां अवैध रूप से बसते चले गए। अतिक्रमण ज्यादा होने की वजह से शांति व्यवस्था के लिए सुबह होते ही अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण की तैयारी है। गांव में पुलिस ने शुक्रवार देर शाम से ही आवाजाही रोकने के लिए गांव में अतिक्रमण वाले क्षेत्रों के इंट्री प्वाइंट पर बेरिकेड लगाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि मुनादी के बाद भी अतिक्रमणकारियों ने अपनी जगह नहीं छोड़ी है। पुलिस ने पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा है।
पुछड़ी में आरक्षित जमीन में कुछ आवांछनीय व बाहरी तत्वों ने मजदूरी की आड़ में आकर व्यापक रूप से अतिक्रमण कर दिया है। डेमोग्राफी चेंज भी कारित किया गया है। यह वन विभाग का आपरेशन है। वन विभाग ने हमसे फोर्स मांगा है। हमने सभी विभागों से संसाधन जुटाकर वन विभाग को दिया है। रविवार को वन विभाग, पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से चिन्हित अतिक्रमण को ध्वस्त करेगा। किसी प्रकार के कानूनी व्यवधान करने पर कार्रवाई होगी। - मंजुनाथ टीसी, एसएसपी नैनीताल
