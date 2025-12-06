उत्तराखंड में रविवार को वन विभाग की जमीन पर चलेगा बुलडोजर, धराशायी होगा अतिक्रमण; चप्पे-चप्पे पर पुलिस

जागरण संवाददाता, रामनगर। पुछड़ी गांव में वन विभाग की जमीन में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन व वन विभाग ने कमर कस ली है। रविवार से अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। पुछड़ी गांव को पांच जोन में विभाजित किया गया है।

कार्रवाई से पूर्व शनिवार को राजकीय महाविद्यालय में जिले भर से आए पुलिस फोर्स व वन कर्मियों के साथ अधिकारियों ने ब्रीफिंग की। जिसमें पुलिस अधीक्षक नैनीताल डा. जगदीश चंद्रा ने पुलिस बल को सतर्क रहने पर जोर दिया। प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार को आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने पुलिस कर्मियों से कहा कि डयूटी के दौरान सतर्कता बेहद जरूरी है। हर चीज को गंभीरता से लेना होगा। चारों ओर निगाह बनाए रखनी है। अतिक्रमण की शुरूआत से अंतिम कार्रवाई तक मौके पर सक्रियता बनाए रखनी है। अराजक तत्व कार्य में बाधा न पहुंचाए इसके लिए कड़ी निगरानी भी रखनी है।

अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह गंभीर है। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। संपूर्ण व्यवस्था के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।कार्रवाई के दौरान नीचे वीडियो कैमरे व ऊपर से ड्रोन कैमरे से भी लोगों की निगरानी की जाएगी। कुछ लोगों को प्रीवेंटिव डिटेंशन (किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही हिरासत में लेना) की कार्रवाई की जा रही है। इंटरनेट मीडिया पर भी पुलिस की पैनी निगरानी रहेगी।