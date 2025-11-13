जासं, रामनगर। विश्वप्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क में विदेशी व भारतीय पर्यटकों का रात्रि विश्राम का इंतजार अब खत्म होने वाला है। साढ़े पांच महीने बाद 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम शुरू होने जा रहा है। पार्क प्रशासन ने वन विश्राम गृह में पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्थाएं पूरी कर ली है।

मानसून सीजन के चलते 15 जून से कार्बेट पार्क के पर्यटन जोन में रात्रि विश्राम की सुविधा बंद हो गई थी। क्योंकि बरसात में जंगल के भीतर नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा का खतरा बना रहता है। इसे देखते हुए पार्क प्रशासन जंगल में रात्रि विश्राम की सुविधा पर्यटकों के लिए बंद कर देता है। अब साढ़े पांच माह बाद 15 नवंबर से ढिकाला, बिजरानी, ढेला, झिरना पर्यटन जोन में बने वन विश्राम गृह में रात्रि विश्राम की सुविधा शुरू हो जाएगी।

इसके अलावा मुख्य पर्यटन जोन ढिकाला भी पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। साथ ही ढिकाला में पर्यटकों को विभागीय कैंटर से भी डे सफारी की सुविधा मिल जाएगी। इसी के साथ ही दुर्गा देवी पर्यटन जोन भी पर्यटकों की डे जिप्सी सफारी के लिए खुल जाएगा। पर्यटन जोन में रात्रि विश्राम की सुविधा के लिए कक्ष पर्यटकों ने आनलाइन एडवांस में बुक करा लिए हैं।