कार्बेट हेरिटेज जोन पर्यटकों के लिए खुला, पहले दिन 17 देशी-विदेशी सैलानियों की जंगल सफारी

संवाद सहयोगी जागरण, कालाढूंगी । जिम कार्बेट पार्क के अलावा पर्यटक अब कार्बेट हेरिटेज में भी भ्रमण कर सकेंगे। जंगली जानवरों में हाथी, बाघ जैसे जानवरों को देख सकेंगे। अलग-अलग पक्षियों की आवाज सुन सकेंगे। शनिवार को कार्बेट हेरिटेज जोन के खुलते ही देश के अलावा विदेश के 17 पर्यटकों ने सफारी का लुत्फ उठाया।

कार्बेट हेरिटेज में पहले दिन विभिन्न राज्यों के 15 व इजराइल के दो पर्यटक फैंकलिन व नायरा दगन ने भ्रमण किया। नेचर गाइड मोहन पांडेय ने बताया कि कार्बेट हेरिटेज सफारी में विदेशी पर्यटकों ने खूब आनंद किया। पक्षियों के आवाज से वह मोहित हुए। साथ ही खूबसूरत जंगल की भी सराहना की। पर्यटकों ने टाइगर के पग चिन्ह भी देखे। जंगल सफारी समय सुबह 6.30 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे व दोपहर दो बजे से शाम 3.30 बजे तक की जा सकती है।

शनिवार को इसका शुभारंभ विधायक बंशीधर भगत ने किया और कहा कि सरकार का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इस दौरान ब्लाक प्रमुख मनीषा जंतवाल, नगरपालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा, कनिष्ठ प्रमुख अपूर्वा बिष्ट, एसडीओ कामिनी आर्य, रेंजर मुकेश जोशी, कमल जोशी, मंडल अध्यक्ष विक्रम जंतवाल, नवीन गर्जोला, दीप तिवारी, विनोद बुढलाकोटी, हरीश मेहरा, विनोद बधानी, लक्ष्मण सिंह देउपा, राजकुमार पांडे आदि मौजूद रहे।