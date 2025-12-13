जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। देर रात नैनीताल रोड पर हुए हादसे में मंडी में काम करने वाले एक युवक की मौत हो गई। जबकि उसका साथी घायल हुआ है। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव स्वजन को सौंप दिया। मृतक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद का निवासी था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार मंडी में नौकरी करने वाला 24 वर्षीय शिवम पटेल शुक्रवार रात साथियों के साथ घूमने के लिए काठगोदाम गया था। वापसी में शिवम और उसका एक दोस्त स्कूटी में सवार थे। गाड़ी शिवम ही चला रहा था।