    हल्‍द्वानी में दर्दनाक हादसा: डिवाइडर से टकराई स्कूटी, एक की मौत और दूसरा घायल

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 12:00 PM (IST)

    हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर एक दर्दनाक हादसे में मंडी में काम करने वाले एक युवक की मौत हो गई और उसका साथी घायल हो गया। शिवम पटेल नामक 24 वर्षीय युवक ...और पढ़ें

    शुक्रवार देर रात नैनीताल रोड की घटना, मंडी में नौकरी करता था युवक. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। देर रात नैनीताल रोड पर हुए हादसे में मंडी में काम करने वाले एक युवक की मौत हो गई। जबकि उसका साथी घायल हुआ है। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव स्वजन को सौंप दिया। मृतक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद का निवासी था।

    पुलिस के अनुसार मंडी में नौकरी करने वाला 24 वर्षीय शिवम पटेल शुक्रवार रात साथियों के साथ घूमने के लिए काठगोदाम गया था। वापसी में शिवम और उसका एक दोस्त स्कूटी में सवार थे। गाड़ी शिवम ही चला रहा था।

    नैनीताल रोड पर बृजलाल अस्पताल के पास दोपहिया वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में दोनों दोस्त घायल हो गए। शिवम को निजी अस्पताल के बाद सुशीला तिवारी लाया गया। जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जबकि साथी की हालत अब ठीक है।

