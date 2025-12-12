केवि की शिक्षिका के पति मनोज की गुमशुदगी का राज गहराया, नैनीताल की बैंक शाखाओं से संपर्क; सीसीटीवी खंगाले
जागरण संवाददाता, रानीखेत। केंद्रीय विद्यालय (केवि) की शिक्षिका के पति मनोज कुमार की गुमशुदगी का राज गहराता जा रहा है। जिस पन्याली के जंगल में स्कूटी गिरी पड़ी थी, उस क्षेत्र में शाम तक सर्च आपरेशन चलता रहा। चूंकि मनोज नैनीताल की एक बैंक शाखा में साक्षात्कार का हवाला दे घर से निकला था, लिहाजा पुलिस की एक टीम ने सरोवर नगरी स्थित सभी शाखाओं से संपर्क साधा। ताकि वास्तविकता का पता लग सके। हालांकि इंटरव्यू वाला तथ्य स्पष्ट नहीं हो सका।
सूत्रों के अनुसार पुलिस ने दिनभर नैनीताल की बैंक शाखाओं व नगर के प्रवेशद्वार पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। मगर लापता मनोज कहां है, अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। मामला बीती आठ दिसंबर का है।दिन में करीब डेढ़ बजे मनोज कुमार स्कूटी लेकर नैनीताल निकला। उसने पत्नी को वहां एक बैंक शाखा में साक्षात्कार की बात कही थी। वह घर तो नहीं लौटा। अलबत्ता उसकी स्कूटी रानीखेत नगर से लगभग दो किमी पहले पन्याली में रानीखेत खैरना स्टेट हाईवे के नीचे जंगल में पड़ी मिली।
हादसा या वन्यजीवों का हमला मान कर पुलिस ने डाग स्क्वायड की मदद ली। 500 मीटर के दायरे में जंगल की खाक छानी गई। मगर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला, जिससे वन्यजीव के हमले या दुर्घटना का पता लग सकता। वहीं गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। भवाली से मनोज की स्कूटी कैंची धाम की ओर जाती दिखी है। यहां पन्याली में लगे एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में भी उसकी स्कूटी रानीखेत की ओर जाती दिखी मगर वह अशोक द्वार से आगे नहीं निकला। वहीं कोतवाल अशोक धनकड़ व एसएसआइ कमाल हसन पुलिस टीम के साथ गुरुवार को जांच में जुटे रहे।
