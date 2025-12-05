Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नाबालिग के साथ 16 साल के युवक ने किया दुष्‍कर्म, प्रेग्‍नेंट हुई तो सामने आया सच

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:09 PM (IST)

    हल्द्वानी के काठगोदाम में 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोस के साढ़े 16 साल के किशोर पर आरोप है। पीड़िता के गर्भवती होने पर घ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पीड़िता की मां ने दी तहरीर. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। काठगोदाम थाना क्षेत्र में 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म भी नाबालिग के घर के पास रहने वाले साढ़े 16 साल के नाबालिग ने किया है। तीन माह की गर्भवती होने के बाद नाबालिग के दुष्कर्म का मामला स्वजन को पता चला। पुलिस ने नाबालिग किशोर को गिरफ्तार कर बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काठगोदाम में तीन माह पहले 15 साल की किशोरी के साथ घर के पास ही रहने वाले साढ़े 16 के किशोर ने दुष्कर्म कर दिया। स्वजन को तब पता चला जब नाबालिग तीन माह की गर्भवती हो गई और घर में पेट दर्द होने की शिकायत करने लगी। दुष्कर्म का मामला पता चलने पर किशोरी की मां ने काठगोदाम थाना पुलिस में तहरीर सौंपी।

    एसपी सिटी मनोज कत्याल ने कहा कि जांच में सामने आया है कि पड़ोस में रहने वाले नाबालिग ने ही दुष्कर्म किया है। तहरीर के आधार पर नाबालिग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। इसके बाद आरोप सही पाए जाने पर नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह में भेज दिया गया है। कहा कि नाबालिग बालिका का मेडिकल परीक्षण कराया गया। जिसमें वह तीन माह की गर्भवती मिली है।

    यह भी पढ़ें- चंडी देवी मंदिर हरिद्वार के पूर्व महंत व उसके साथी पर संगीन आरोप, महिला से लूटी स्कॉर्पियो

    यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में यू-टयूबर पर बदमाशों ने किया हमला, मारपीट और लूट से हड़कप