जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। काठगोदाम थाना क्षेत्र में 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म भी नाबालिग के घर के पास रहने वाले साढ़े 16 साल के नाबालिग ने किया है। तीन माह की गर्भवती होने के बाद नाबालिग के दुष्कर्म का मामला स्वजन को पता चला। पुलिस ने नाबालिग किशोर को गिरफ्तार कर बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है।

काठगोदाम में तीन माह पहले 15 साल की किशोरी के साथ घर के पास ही रहने वाले साढ़े 16 के किशोर ने दुष्कर्म कर दिया। स्वजन को तब पता चला जब नाबालिग तीन माह की गर्भवती हो गई और घर में पेट दर्द होने की शिकायत करने लगी। दुष्कर्म का मामला पता चलने पर किशोरी की मां ने काठगोदाम थाना पुलिस में तहरीर सौंपी।