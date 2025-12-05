Language
    चंडी देवी मंदिर हरिद्वार के पूर्व महंत व उसके साथी पर संगीन आरोप, महिला से लूटी स्कॉर्पियो

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:58 PM (IST)

    हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर के पूर्व महंत और उसके साथी पर एक महिला से स्कॉर्पियो लूटने का आरोप लगा है। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके ब ...और पढ़ें

    महिला ने कोतवाली पहुंचकर हथियारों के दम पर उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी लूटने का आरोप लगाया है। Jagran

    जागरण संवाददाता, डोईवाला (देहरादून) । चंडी देवी मंदिर हरिद्वार के पूर्व महंत रोहित गिरी व उसके एक अन्य साथी आदित्य चौहान के विरुद्ध डोईवाला की एक महिला ने कोतवाली पहुंचकर हथियारों के दम पर उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी लूटने का आरोप लगाया है।

    साथ ही आरोप है कि गुरुवार रात करीब 11:45 बजे घटी इस घटना की जानकारी 112 में देने के बावजूद पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। इसके बाद शुक्रवार को उन्होंने खुद कोतवाली में पहुंचकर इसकी लिखित शिकायत दी है।

