चंडी देवी मंदिर हरिद्वार के पूर्व महंत व उसके साथी पर संगीन आरोप, महिला से लूटी स्कॉर्पियो

जागरण संवाददाता, डोईवाला (देहरादून) । चंडी देवी मंदिर हरिद्वार के पूर्व महंत रोहित गिरी व उसके एक अन्य साथी आदित्य चौहान के विरुद्ध डोईवाला की एक महिला ने कोतवाली पहुंचकर हथियारों के दम पर उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी लूटने का आरोप लगाया है।

साथ ही आरोप है कि गुरुवार रात करीब 11:45 बजे घटी इस घटना की जानकारी 112 में देने के बावजूद पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। इसके बाद शुक्रवार को उन्होंने खुद कोतवाली में पहुंचकर इसकी लिखित शिकायत दी है।

यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में यू-टयूबर पर बदमाशों ने किया हमला, मारपीट और लूट से हड़कप

यह भी पढ़ें- Dehradun: शाम को सैर पर निकले बुजुर्ग को बदमाशों ने डराया, गले से सोने की चेन व जेब से मोबाइल लूटा

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।