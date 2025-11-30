हरिद्वार में युवती ने स्वजन की मर्जी के खिलाफ किया प्रेम विवाह, फिर खाया जहर; अस्पताल में हुई मौत
हरिद्वार के भट्टीपुर में एक विवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतका पायल ने गांव के ही मोहित से प्रेम विवाह किया था, जिसका परिवार विरोध कर रहा था। पुलिस के अनुसार, मोहित जब घर लौटा तो पायल बेहोश मिली। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार: पथरी क्षेत्र के भट्टीपुर में एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया। उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
विवाहिता ने गांव के युवक से प्रेम विवाह किया था। शादी को महज तीन साल होने के चलते पुलिस ने तहसीलदार मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचनामा भरा है।
घर में मिली अचेत हालत में
पुलिस के मुताबिक, भट्टीपुर गांव निवासी मोहित घर से बाहर गया हुआ था। शाम के समय घर पहुंचा तो पत्नी पायल अचेत हालत में मिली। आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया।
अस्पताल में तोड़ा दम
डाक्टरों का कहना था कि पायल ने जहर खा लिया है। उपचार के दौरान पायल (23 वर्ष) ने दम तोड़ दिया। अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया। साथ ही गांव पहुंचकर भी जानकारी जुटाई।
पति-पत्नी में हुआ था झगड़ा
पता चला कि मोहित और पायल ने स्वजन की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद स्वजन ने पायल से संबंध तोड़ लिए थे। यह भी पता चला कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था।
हालांकि, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पथरी थानाध्यक्ष मनोज नौटियाल ने बताया कि हर पहलू पर जांच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
यह भी पढ़ें- नौकरी नहीं मिलने से परेशान युवक ने फंदे से लटककर की आत्महत्या, आर्थिक तंगी का था शिकार
यह भी पढ़ें- 'तीन-तीन बेटे, मगर बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं...,' यूपी में बुजुर्ग ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।