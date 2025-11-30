हरिद्वार में युवती ने स्वजन की मर्जी के खिलाफ किया प्रेम विवाह, फिर खाया जहर; अस्पताल में हुई मौत

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: पथरी क्षेत्र के भट्टीपुर में एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया। उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

विवाहिता ने गांव के युवक से प्रेम विवाह किया था। शादी को महज तीन साल होने के चलते पुलिस ने तहसीलदार मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचनामा भरा है।

घर में मिली अचेत हालत में

पुलिस के मुताबिक, भट्टीपुर गांव निवासी मोहित घर से बाहर गया हुआ था। शाम के समय घर पहुंचा तो पत्नी पायल अचेत हालत में मिली। आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया।

अस्पताल में तोड़ा दम

डाक्टरों का कहना था कि पायल ने जहर खा लिया है। उपचार के दौरान पायल (23 वर्ष) ने दम तोड़ दिया। अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया। साथ ही गांव पहुंचकर भी जानकारी जुटाई।