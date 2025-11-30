नौकरी नहीं मिलने से परेशान युवक ने फंदे से लटककर की आत्महत्या, आर्थिक तंगी का था शिकार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। आदर्श नगर थाना क्षेत्र में नौकरी नहीं मिलने से परेशान चल रहे एक युवक ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। इसकी जानकारी मृतक के भाई ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद पीड़ित परिवार को सौंप दिया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला कि मृतक की नौकरी छह महीने पहले छूट गई थी। वह आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। नई नौकरी नहीं मिलने से परेशान था। मृतक के पहचान रवि के रूप में हुई है।

कमरे में अकेला था रवि जानकारी के मुताबिक रवि अपनी पत्नी और दो बेटे के साथ आदर्श नगर थाना क्षेत्र में रहता था। शुक्रवार को उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ भाई के यहां गई थी। शुक्रवार को रवि अपने कमरे में अकेला था। इस दौरान उसने देर रात कमरे में लगे पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

रवि के भाई को इसकी जानकारी मिलते हुए, उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पीड़ित परिवार से पूछताछ के दौरान पता चला कि रवि पहले किसी निजी कंपनी को काम कर रहा था। छह महीने से बेरोजगार था।