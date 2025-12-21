Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Uttarakhand : हरिद्वार में बिजली के खंभे से बांधकर महिला को पीटा, वीडिया इंटरनेट पर वायरल; पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

    By Mehtab Alam Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:47 PM (IST)

    हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में एक महिला को बिजली के खंभे से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस न ...और पढ़ें

    Hero Image

    बिजली के खंबे से बांधकर महिला की पिटाई की गई।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: रानीपुर क्षेत्र की लेबर कालोनी में रविवार को बिजली के खंभे से बांधकर एक महिला को पीटने का मामला सामने आया है। इससे संबंधित वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और पीड़ित महिला के घर पहुंची।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मानसिक रूप से अस्वस्थ

    पुलिस के अनुसार वीडियो में मारपीट करने वाले लोगों की पहचान करने के बाद मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपितों की तलाश की जा रही है। महिला को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है।

    खंभे से बंधकर की पिटाई

    रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो में बिजली के खंभे से बंधी महिला रोते हुए खुद को बचाने का प्रयास कर रही है। वहीं, मारपीट करने वाले यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि महिला ने उनके घर में घुसकर बच्चों का गला दबाने का प्रयास किया।

    महिला के बेटे ने दी तहरीर

    छानबीन करने पर पता चला कि महिला लेबर कालोनी में रहती है। उसके बेटे की ओर से दी गई तहरीर में बताया गया कि शनिवार सुबह पौने छह बजे के आसपास उसकी मां घर से टहलने के लिए निकली थीं।

    लात-घूंसे व डंडों से पीटा

    मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वह रास्ता भटककर एक घर में घुस गईं। आरोप है कि कालोनी निवासी राहुल, इंदर, आशु, नागेश, राकेश व एक अज्ञात महिला ने उसकी मां को घेरकर बिजली के खंभे से बांध दिया और लात-घूंसे व डंडों से उन्हें पीटना शुरू कर दिया।

    गिरफ्तारी की कही बात

    आरोपितों ने गाली-गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी भी दी। स्वजन के मौके पर पहुंचने के बाद सभी आरोपित फरार हो गए। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि आरोपित जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।

    यह भी पढ़ें- मसूरी में तीन लड़कियों और एक लड़के के बीच पहले हुई 'तू-तू, मैं-मैं', बाद में हाथापाई; वीडियो इंटरनेट पर वायरल

    यह भी पढ़ें- VIDEO : 360 डिग्री में थार घुमाकर कर रहा था स्टंट, पुलिस ने उतारा भूत; किया गिरफ्तार