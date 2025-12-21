Uttarakhand : हरिद्वार में बिजली के खंभे से बांधकर महिला को पीटा, वीडिया इंटरनेट पर वायरल; पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: रानीपुर क्षेत्र की लेबर कालोनी में रविवार को बिजली के खंभे से बांधकर एक महिला को पीटने का मामला सामने आया है। इससे संबंधित वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और पीड़ित महिला के घर पहुंची।

मानसिक रूप से अस्वस्थ पुलिस के अनुसार वीडियो में मारपीट करने वाले लोगों की पहचान करने के बाद मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपितों की तलाश की जा रही है। महिला को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है।

खंभे से बंधकर की पिटाई रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो में बिजली के खंभे से बंधी महिला रोते हुए खुद को बचाने का प्रयास कर रही है। वहीं, मारपीट करने वाले यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि महिला ने उनके घर में घुसकर बच्चों का गला दबाने का प्रयास किया।

महिला के बेटे ने दी तहरीर छानबीन करने पर पता चला कि महिला लेबर कालोनी में रहती है। उसके बेटे की ओर से दी गई तहरीर में बताया गया कि शनिवार सुबह पौने छह बजे के आसपास उसकी मां घर से टहलने के लिए निकली थीं।

लात-घूंसे व डंडों से पीटा मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वह रास्ता भटककर एक घर में घुस गईं। आरोप है कि कालोनी निवासी राहुल, इंदर, आशु, नागेश, राकेश व एक अज्ञात महिला ने उसकी मां को घेरकर बिजली के खंभे से बांध दिया और लात-घूंसे व डंडों से उन्हें पीटना शुरू कर दिया।