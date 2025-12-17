Language
    हरिद्वार में सनसनीखेज वारदात, फूंक मारकर महिला को किया बेहोश; चेन कुंडल ले उड़े ठग

    By Mehtab Alam Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:30 PM (IST)

    हरिद्वार में एक महिला अस्पताल से घर लौट रही थी, तभी कुछ ठगों ने पता पूछने के बहाने उसे ठगी का शिकार बना लिया। आरोपियों ने महिला के चेहरे पर फूंक मारकर ...और पढ़ें

    पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। अस्पताल से घर लौट रही एक महिला से पता पूछने के बाद ठगी का शिकार बना दिया गया। आरोपितों ने चेहरे पर फूंक मारकर महिला को बेहोश कर दिया और फिर सोने की चेन व कुंडल लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

    पुलिस के मुताबिक, ब्रह्मपुरी मनसा देवी हिल बाइपास निवासी संजू गुप्ता ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उनकी माता शिखा गुप्ता सरकारी अस्पताल से घर लौट रही थीं। दोपहर करीब ढाई बजे पोस्ट आफिस वाली गली में तीन अज्ञात व्यक्ति उनके पास आए और एक डाक्टर की दुकान का पता पूछने लगे।

    जानकारी नहीं होने की बात कहने पर एक व्यक्ति ने उनके चेहरे पर फूंक मारी, जिससे वह बेहोश हो गईं। होश आने पर उनके कानों के सोने के कुंडल और गले की सोने की चेन गायब थी। उन्होंने किसी तरह घर सूचना दी। तब स्वजनों ने उपचार कराया और पुलिस को शिकायत दी।

    शहर कोतवाल रितेश शाह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी गई है। एक पुलिस टीम को सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में लगाया गया है।

     

