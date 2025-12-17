हरिद्वार में सनसनीखेज वारदात, फूंक मारकर महिला को किया बेहोश; चेन कुंडल ले उड़े ठग

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। अस्पताल से घर लौट रही एक महिला से पता पूछने के बाद ठगी का शिकार बना दिया गया। आरोपितों ने चेहरे पर फूंक मारकर महिला को बेहोश कर दिया और फिर सोने की चेन व कुंडल लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, ब्रह्मपुरी मनसा देवी हिल बाइपास निवासी संजू गुप्ता ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उनकी माता शिखा गुप्ता सरकारी अस्पताल से घर लौट रही थीं। दोपहर करीब ढाई बजे पोस्ट आफिस वाली गली में तीन अज्ञात व्यक्ति उनके पास आए और एक डाक्टर की दुकान का पता पूछने लगे।